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Hatay'da yemek yarışması düzenlendi
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi dalına dahil edilen Hatay'da "oruk ve ekşi aşı" yemek yarışması düzenlendi.
Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) Genel Başkanı Gökhan Tufan, merkez Antakya ilçesi Saray Caddesi'nde, Hatay Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa düzenledikleri yarışmada, yöresel yemekleri tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.
Milli değerleri yaşatmak için çalıştıklarını ifade eden Tufan, "Çünkü milli değerler bir devletin varolmasında en büyük etkendir. Kendi meslek alanımızda da bu milli değerler için 81 ilimizde etkinlikler yapıyoruz." dedi.
Konuşmaların ardından etkinliğe katılan 36 ekip, Hatay'ın yöresel lezzeti "oruk ve ekşi aşı"nı 60 dakikada yapmak için mücadele etti.
Renkli görüntülere sahne olan yarışmanın sonunda dereceye girenlere Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş tarafından ödülleri verildi.
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