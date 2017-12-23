|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Metin Feyzioğlu'ndan 'Mor Beyin' açıklaması
Metin Feyzioğlu, FETÖ'nün ByLock tuzağı 'Mor Beyin' aplikasyonu ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.
Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, CNN Türk'te, Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Feyzioğlu, FETÖ'nün ByLock tuzağı olarak bilinen "Mor Beyin" aplikasyonu ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. 11 bin kişinin o uygulamayı indirdiği gerekçesiyle şüpheli konumuna düştüğünü söyledi. Yargıtay kararını hatırlattı. Ve mağduriyetleri önlemek için mahkemeler ile savcılıklara "Yargıtay kararına ciddi yaklaşın" çağrısında bulundu.
Bu haber 5,822 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI