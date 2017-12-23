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'Uçakların attığı bombalar sahte' iddiasına yanıt

Güneydoğudaki bir jandarma bölge komutanlığı görevlisinin "Uçaklarımızın attığı bombalar sahte, ABD'den alınan bombalar patlamıyor, bu bombalarla sınır ötesi bir operasyon Mehmetçik için katliam planı olur" iddiaları geçtiğimiz günlerde basına yansımıştı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan bu iddialara açıklama geldi.
23 Aralık 2017 22:28
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'Uçakların attığı bombalar sahte' iddiasına yanıt

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, TSK'nın terörle mücadele operasyonlarında uçaklardan attığı bombaların "sahte" olduğu ve "ABD'den alınan bu bombalarla Afrin'e operasyon yapılması halinde, 'Mehmetçik için katliam olacağı' yönündeki iddialara açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

'Yapılan harekatlarda olumsuz bir durum yok'

Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve yurt dışından satın alınan genel maksat bombalarının patlama etkisinin düşük olduğuna dair iddiaların "yersiz" olduğu ifadesi kullanılan açıklamada, "Habere konu olan mühimmata yönelik, 24 Temmuz 2015 tarihinden itibaren terörle mücadele harekatı ve Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yoğun miktarda kullanılarak atış sonuçları takip edilmiş ve olumsuz bir durum tespit edilmemiştir" denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Ayrıca TÜBİTAK SAGE tarafından ABD ve diğer ülkeler orijinli Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki genel maksat bombalarının patlama basınç değerlerinin karşılaştırılması maksadıyla örneklemeli seçilen 41 adet mühimmata 'patlama basınç ölçümü' testleri icra edilmiş ve patlama tesir değerlerinde bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak, envanterde bulunan söz konusu mühimmatın patlama etkisinin düşük olduğuna dair bilimsel ve gözlemsel bir veri bulunmayıp, mühimmat tüm harekat şartlarında etkinlikle kullanılmaktadır."

İddia neydi?

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Güneydoğu'daki bir jandarma bölge komutanlığı görevlisine dayandırdığı iddiasında, "Maalesef uçaklarımızın attığı bombalar sahte... Son bir ayda, Van, Şırnak, Bitlis bölgesinde çok net iki olay var. 7 kişilik terörist guruba üç bomba atılıyor, 25-30 metre yakınlarına düşmesine rağmen bir terörist yaralı kurtuluyor. Diğer olayda uçak bombası, ağaç altında oturan iki teröristin 8 metre dibine düşüyor ancak bunlar da hiçbir şey olmamış gibi kalkıp gidiyor. Bu nasıl bir iş? Normalde tek bomba 300 metre mesafede ne varsa öldürür. Bombaları üreten de ABD firmasıdır" diye yazmıştı.
Memurlar.Net
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