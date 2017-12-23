HSYK eski üyesi hakimin fişleme notları ortaya çıktı

Yeni Şafak'ın haberine göre, FETÖ'nün yargıyı ele geçirdiği dönemde hakim Hasan Dursun, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda görevlendirildi. Ancak FETÖ'nün kaybettiği 2014'teki HSYK seçimlerinin ardından Dursun, Sivas Hakimi oldu.

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15 Temmuz darbe girişimi sonrasında da meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Dursun hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, şüpheli Dursun'un, ByLock'a 81 kez girdiği ve 863 giden ve gelen mailin olduğu kaydedilirken, Dursun'un şifreli haberleşme programına son girişi tarihinin 18 Şubat 2016 olduğu ifade edildi.

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'Başkan münafık'

Dursun'un ByLock'tan mahkeme heyetiyle ilgili tuttuğu fişleme notlarını da gönderdiği görülüyor. Davayı açan savcıyla ilgili "Tam bir münafık" ifadesini kullanıyor. Dursun, yargılamayı yapan mahkeme başkanını ise "Münafıkça tavırları var. Sağ gözüküyor ancak solcu birisi" diye fişliyor.

'Üye: Derin Alevi'

Ayrıca mahkemede görevli üyelerle ilgili şunları söylüyor: "ÜYE: Derin Alevi. ÜYE: MGV'li, imam hatip kökenli, tam bir hükümet kökenli. ÜYE: Eşi başörtülü ve namazlı ama vicdanı körelmiş bir zavallı. Allah bildiği gibi yapsın."