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Antalya'da 1600 polisle güven -huzur uygulaması

Şehir giriş çıkışları, hassas noktalar ve iş yerlerinde kuş uçurtulmadı
23 Aralık 2017 22:48
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Antalya'da 1600 polisle güven -huzur uygulaması

Yurt genelinde eş zamanlı olarak saat 19.30-21.30 arasında yapılan sabit yol uygulaması ile 22.00 - 24.00 saatleri arasında umuma açık yerlerde yapılan "Türkiye Güven Huzur Uygulaması (8), Antalya'da 1596 personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen uygulamaya Antalya'da Asayiş, Terör, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Trafik, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz ve Havacılık Şubeleri başta olmak üzere diğer birimlerden de personel takviyesi ile toplam bin 596 personel, 222 ekip, 2 helikopter, 2 deniz aracı, 7 dedektör polis köpeği katıldı.

Şehir giriş çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 55 hassas noktada ve 393 işyerinde şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapılan uygulamaların sonucunda 10 bin 513 kişi sorgulanırken, arandığı tespit edilen 16 kişi yakalandı, uygunsuzluk tespit edilen işyerlerine toplam

9 bin 186 TL cezai işlem uygulandı.

Uygulama esnasında, 54 adet mermi 6 adet kesici-delici alet, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 gram esrar ele geçirilerek 6 kişi gözaltına alındı.18 şahsa adli-idari yönden yönden işlem yapıldı Ayrı.ca, Toplam bin 966 adet araç kontrol edilirken, 121 adet araca 84 bin 147 TL cezai işlem uygulandı, 14 adet araç trafikten men edildi.
İhlas Haber Ajansı
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