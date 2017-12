Erdoğan, 23. Jandarma Sınır Tümen K.lığını ziyaret etti

CEM YILMAZ'A YENİDEN MEYDAN OKUDU Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 2013 yılında Küçükler Satranç Turnuvası'na konuk olmuş, 8 yaşındaki satranç oyuncusunun rakibi olmuştu. Müsabaka kısa sürdü, minik sporcu Işık Can, Cem Yılmaz'ı 10 saniyede mat etti. O sporcu, şimdi 12 yaşında, rakiplerini bir bir yenmeye devam ederken, ödüllerine de her yıl yenilerini ekliyor. Şimdi de Cem Yılmaz'la bir maç daha yapmak istiyor. CNN TÜRK Muhabiri Sinem Yöndem, Satranç Milli Takım Oyuncuları Işık Can, Kübra Öztürk, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince ile konuştu.