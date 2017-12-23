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Erdoğan, 23. Jandarma Sınır Tümen K.lığını ziyaret etti
Erdoğan, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığını ziyaret etti.
Şırnak'taki temaslarının ardından Tümen Komutanlığına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yetkililerden brifing aldı.
Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile Şırnak Valisi Mehmet Aktaş eşlik etti.
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