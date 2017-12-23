Cumhurbaşkanını görmek için alana akın ettiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin 6. olağan kongresine katılmak için geleceği Hakkari'de yoğun güvenlik önlemleri alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için cadde yerine kestirme olan tarlalardan geçen vatandaşlar ise çamura bata çıka merkeze gelmeyi başardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti 6. Olağan İl Kongresine katılmak üzere geleceği Hakkari'de kentin cadde ve sokakları Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları ile donatıldı. Belediye ise belirli aralıklarla anons yapılarak halkı kongreye davet etti. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı kentin giriş ve çıkışlarında araçlar didik didik aranarak üst aramaları da yapıldı. Birçok cadde ise güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.

Hakkari Fatih Kışlasına helikopterler inip kalkarken, kobra helikopterleri Sümbül Dağı ve çevresinde devriye görevi yaptı. Cumhurbaşkanı'nın geçiş yapağı güzergahlara ise keskin nişancılar yerleştirildi. Kongrenin yapılacağı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonuna akın eden vatandaşlar ise üst aramasından geçirildi. Partililer kongre salonuna alınırken vatandaşlar ise dışarıda bekletildi.

Cadde yerine kısa yol olan tarlaları tercih eden bazı vatandaşlar ise ellerindeki Türk bayrakları ile çamura bata çıka alana gitmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar ise ayaklarına naylon bağlayarak tarlalardan geçti. Alana akın eden kalabalık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelmesini bekliyor.