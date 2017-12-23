1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cumhurbaşkanını görmek için alana akın ettiler

Çamurlu tarlalardan geçerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmeye geldiler
23 Aralık 2017 23:28
Yazdır
Cumhurbaşkanını görmek için alana akın ettiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin 6. olağan kongresine katılmak için geleceği Hakkari'de yoğun güvenlik önlemleri alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için cadde yerine kestirme olan tarlalardan geçen vatandaşlar ise çamura bata çıka merkeze gelmeyi başardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti 6. Olağan İl Kongresine katılmak üzere geleceği Hakkari'de kentin cadde ve sokakları Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları ile donatıldı. Belediye ise belirli aralıklarla anons yapılarak halkı kongreye davet etti. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı kentin giriş ve çıkışlarında araçlar didik didik aranarak üst aramaları da yapıldı. Birçok cadde ise güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.

Hakkari Fatih Kışlasına helikopterler inip kalkarken, kobra helikopterleri Sümbül Dağı ve çevresinde devriye görevi yaptı. Cumhurbaşkanı'nın geçiş yapağı güzergahlara ise keskin nişancılar yerleştirildi. Kongrenin yapılacağı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonuna akın eden vatandaşlar ise üst aramasından geçirildi. Partililer kongre salonuna alınırken vatandaşlar ise dışarıda bekletildi.

Cadde yerine kısa yol olan tarlaları tercih eden bazı vatandaşlar ise ellerindeki Türk bayrakları ile çamura bata çıka alana gitmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar ise ayaklarına naylon bağlayarak tarlalardan geçti. Alana akın eden kalabalık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelmesini bekliyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 17 13
Bu haber 4,157 defa okundu. 6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen minibüse çarptı: 6 yaralı
24 Aralık 2017 21:52		 Alanya'da kar yağışı etkili oluyor
24 Aralık 2017 20:53
Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
24 Aralık 2017 20:20		 İstanbul'da onlarca vatoz ve kalamar kıyıya vurdu!
24 Aralık 2017 19:49
Şanlıurfa'da minibüs devrildi: 5 yaralı
24 Aralık 2017 19:44		 Milli Piyango kuyruğu havadan böyle fotoğraflandı
24 Aralık 2017 19:39
Erzincan'da trafik kazaları: 7 yaralı
24 Aralık 2017 19:03		 Ulaşıma kapanan Seydişehir-Antalya karayolu açıldı
24 Aralık 2017 16:23
Türkiye'nin ilk engelsiz kuş gözlem kulesi yapılıyor
24 Aralık 2017 16:09		 Denizli-Antalya karayolunda ulaşıma kar engeli
24 Aralık 2017 16:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
MEB'den alan değişikliği açıklaması
Aracı stop ettiren sürücü adayını araçtan indirmeyen öğretmene verilen ceza iptal edildi
MEB'den okul pansiyonlarından kesilen ödenek yazısı
2017 taşınır mali yıl sonu işlemleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
29.12.2017 anadolu efes vs brose baskets bamberg maçı 1
serkan kırıntılı 2
tofaş 2
30.12.2017 beşiktaş sompo japan vs fenerbahce doğuş maçı 2
23.12.2017 a.konyaspor vs fenerbahçe maçı 9
efendi geçinip sürekli el hareketi yapan takım 2
terör olaylarını önleyenlere yargı muafiyeti getirilmesi 1
28.12.2017 fenerbahce doğuş vs real madrid maçı 2
Domagoj Vida 2
22.12.2017 arsenal vs liverpool maçı 1
SON İLANLAR
Tarım Bakanlığı, ziraat mühendisi ve veteriner mezunları dahil 5 müfettiş yardımcısı alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 10 uzman yardımcısı alacak
Duraliler Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Sülümenli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Elazığ Baskil SYDV Personel Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam