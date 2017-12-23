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'Eğitim insandan beslenen bir kurum olmaktan çıktı'

Prof. Dr. Ziya Selçuk, eğitimin insandan beslenen bir kurum olmaktan çıktığını belirterek, artık piyasaya göre yönelim gösterdiğini söyledi.
23 Aralık 2017 23:34
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'Eğitim insandan beslenen bir kurum olmaktan çıktı'

Prof. Dr. Ziya Selçuk, eğitimin insandan beslenen bir kurum olmaktan çıktığını belirterek, artık piyasaya göre yönelim gösterdiğini söyledi.

İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde yer alan düşünce kuruluşu Aydın Düşünce Platformu'nun bu ayki toplantısı İstanbul Aydın Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. "Dünya'da ve Türkiye'de Eğitim Eğilimleri: Eğitimdeki Fırsatlar, Riskler ve Dönüşüm" başlığının masaya yatırıldığı ve bu bağlamda eğitimdeki yönelimlerin ele alındığı toplantıda Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Eski Başkanlarından Prof. Dr. Ziya Selçuk,

"Eğitimin artık piyasaya göre yönelim gösteriyor" dedi.

Eğitimdeki eğilimlerin gidişatıyla ilgili konuların konuşulduğu platformda akademisyenler bir araya geldi. Çok hızlı değişen ve dönüşen bir alan olan eğitimdeki eğilimlerin Türkiye'ye yansımalarının nasıl olacağı ele alındı. Bu bağlamda eğitim alanında Türkiye'nin önündeki tehditler ve fırsatların neler olabileceği konuşuldu. Eğitimdeki sorunlara çözüm önerilerinin de ele alındığı platformda dünya devletlerinin eğitim eğilimleri ile Türk eğitim sistemindeki eğilimler karşılaştırmalı olarak sunuldu. Üniversitelerin para kazanma kaygılarının yanı sıra insanın ve medeniyetin özü ile ilgi vazifesini ihmal etmemesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Ziya Selçuk eğitimdeki eğilimlere, ekonominin eğitim üzerindeki etkisi üzerinden değindi.

"Eğitim piyasaya göre yönelim gösteriyor"

Eğitimdeki eğilimlerin Türkiye'ye yansımalarının neler olabileceğin konusuna değinen Prof. Dr. Ziya Selçuk, "Eğitim çok hızlı değişen ve dönüşen bir alan. Eğitimdeki eğilimlerin Türkiye'ye yansımalarının neler olabileceğini ve eğitimin sanayi, ekonomi ve demokrasi ile nasıl bir bağlantısı var? Bugün bu konuları ele alacağız. Bu bağlantılar dikkate alındığında Türkiye'nin önündeki tehditler ve fırsatların neler olduğu sorularına cevap bulmaya çalışacağız. Nitekim dünyada da eğitim alanında problemler olduğunu görüyoruz. Avrupa'da üniversitelerde felsefe gibi bölümler para etmiyor diye kapatılıyor. Eğitimin artık piyasaya göre yönelim gösteriyor. Aynı derecede Türkiye'de de durum böyle. Eğitim insandan beslenen bir kurum olmaktan çıktı ve ekonominin sermayenin güdümüne girmiş bir kurum olmaya doğru gidiyor. Nitelikli eğitimin verilmesinin nedeni nitelikli insan yetiştirmenin yanı sıra aslında amaçlanan, nitelikli ürün çıkarabilmektir. Üretilen bilimin ekonomik olarak karşılığı varsa eğer teknolojiye destek verebilir. Bilimin ekonomide ve sanayide karşılığı olmayan ülkelerde üretilen bilim, başka ülkelerin sanayisine ve teknolojisine hizmet eder" yorumlarında bulundu.

Daha sonra söz alan konuşmacılardan İAÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halis Ayhan toplumsal ve siyasi uğursuzlukların Türkiye'de eğitimi şekillendirdiğine dikkat çekerken, İAÜ Çocuk Üniversitesi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ayşin Kaplan Sayı ise franchise sistemiyle büyüyen özel kolejlerin eğitime etkilerinin altını çizdi. İAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kazım Yetiş "Önemli olan insan yetiştirmektir" derken, İAÜ Mütevelli Heyet Üyesi Mehmet Vural Koç ise "Çocuklarımızı iyi bir meslek sahibi olarak yetiştirirken, iyi bir insan olarak da yetiştirmeliyiz" açıklamalarında bulundu.
İhlas Haber Ajansı
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