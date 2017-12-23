Jandarmadan tombala baskını: 27 gözaltı

BAŞBAKAN DUYURDU... KAMUYA 110 BİN MEMUR ALINACAK Başbakan Binali Yıldırım, 36 bin sağlık personeli, 20 bin öğretmen, Adalet Bakanlığına 15 bin personel, 9 bin 500 diyanet ve diğer kamu personelleri dahil 110 bin personel alınacağını açıkladı.