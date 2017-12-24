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Meteoroloji'den yoğun kar yağış uyarısı-haritalı

Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Konya'nın güney ve batı çevreleri, Antalya'nın doğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Tunceli ve Bingöl'ün yükseklerinde yoğun kar (20 Cm üzeri) yağışı bekleniyor...
24 Aralık 2017 06:30
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Meteoroloji'den yoğun kar yağış uyarısı-haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege dışında tüm yurdun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Konya'nın güney ve batı çevreleri, Antalya'nın doğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Tunceli ve Bingöl'ün yükseklerinde yoğun kar, Samsun, Ordu ve Giresun'un kıyı kesimleri, Adana'nın doğu ilçeleri, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak olmak üzere, kıyı kesimler, Güney Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Güney, İç ve Doğu kesimlerde 4 ila 10 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz ile doğu ve güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde güney yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Samsun, Ordu ve Giresun'un kıyı kesimleri, Adana'nın doğu ilçeleri, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli(21-50 kg/m2) yağmur ve sağanak şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (Ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI; Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Konya'nın güney ve batı çevreleri, Antalya'nın doğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Tunceli ve Bingöl'ün yükseklerinde yoğun kar (20 Cm üzeri) yağışı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı(Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde güney yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir
Memurlar.Net
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