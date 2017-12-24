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'Kardeşim Kudüs için canını vermeye hazır'

İsrail polisi tarafından gözaltına alınan 3 Türk'ten Mehmet Kargılı'nın ağabeyi: İsrail polisi Türk bayrağını hazmedemedi. Ama bir Mehmet gider bin Mehmet gelir
24 Aralık 2017 06:40
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'Kardeşim Kudüs için canını vermeye hazır'

İsrail polisi, cuma namazından sonra Mescid-i Aksa'nın Kattanin (Pamukçular) Kapısı'nda yaşanan arbedede Abdullah Kızılırmak, Mehmet Kargılı ve Adem Koç isimli 3 Türk vatandaşını gözaltına aldı.

İsrail polisi tarafından yapılan açıklamada, Belçika vatandaşlıkları da bulunan Kızılırmak ve Kargılı'nın "İsrail polisini darp etmek ve polise mukavemetten" gözaltına alındıkları iddia edildi.

ÇOCUKLARI BİLE DARP ETTİLER

İki gurbetçinin işgalci İsrail polisi tarafından zor kullanılarak gasp edildiğini söyleyen Mehmet Kargılı'nın ağabeyi Ömer Kargılı SABAH'a konuştu. Kardeşi gibi Belçika'da yaşayan Kargılı "İsrail polisi Trük bayrağını hazmedemediği için akrabalarımı gözaltına aldı ama bir Mehmet gider bin Mehmet gelir. Kardeşim Kudüs için canını vermeye hazır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısının BM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin İsrail polisini sinirlendirdiğini söyleyen Ömer Kargılı sözlerine şöyle devam etti: "Kardeşim Mehmet, akrabamız Abdullah Kızılırmak ve akraba ile çocuklarından oluşan 15 kişilik bir grup Belçika'dan Kudüs'e cuma namazı kılmaya gitti. Orada Mehmet ve Abdullah gözaltına alındı, yaşları 5 ile 9 yaş arasında değişen çocuklarımız darp edildi. Kardeşim bu uğurda canını vermeye hazır. Yarın da ben Kudüs'e gideceğim. Bütün Türk halkına çağrımdır. Kudüs'e gidin bayrağımızı orada dalgalandırın. İsrail polisinin Müslümanları sindirmesine izin vermeyin."

MAHKEMEYE ÇIKARILDILAR

İsrail polisi tarafından cuma namazından sonra gözaltına alınan Abdullah Kızılırmak ve Mehmet Kargılı ile daha önce hakkında gözaltı işlemi uygulanan Adem Koç, dün akşam mahkemeye çıkarıldı. Türk vatandaşlarına sağlanan avukat Umeyr Ahmed Merrid, Abdullah Kızılırmak ile Mehmet Kargılı'nın, "İsrail polisini darbetmek ve polise mukavemet", Adem Koç'un da "kamu düzenini bozmak ve illegal gösteriye katılmakla" suçlandığını söyledi.

Kızılırmak, Kargılı ve Koç, mahkemedeki sorgularının ardından kefaletle serbest bırakıldı.

UĞUR YILDIRIM

Sabah
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