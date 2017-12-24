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Cumhurbaşkanı'ndan Kudüs mesajı: Bir olduk Kudüs olduk

"Bir olduk, Kudüs olduk. Bir olduk, BM 'de 9'a karşı 128 olduk. Beraber olduk, dünyaya nam saldık. ABD 'nin Kudüs kararını tersine çevirdik. Demek ki tehditle dolarlarla, korkuyla iradeler satın alınamaz. İman varsa imkan da vardır"
24 Aralık 2017 06:50
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Cumhurbaşkanı'ndan Kudüs mesajı: Bir olduk Kudüs olduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Hakkari İl Teşkilatı'nın 6'ncı Olağan Kongresi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı, Kudüs'ten PKK'ya kadar gündemdeki konular hakkında kritik mesajlar verdi:

BERABER KUDÜS OLDUK:

"Bir olduk, beraber olduk tüm dünyaya nam saldık. Şüphesiz birileri bu birliğimizi hazmedemediler. Bir olduk; Kudüs olduk. Bir olduk; BM'de 9'a 128 olduk. Demek ki dolarlarla, demek ki korkuyla iradeler satın alınmaz. Peki kimler oy verdi. 15 bin, 18 bin nüfuslu adını bile bilmediğin bir yer. Dolarları sadece oraya yetti. 128 ülke, "Sizin gücünüz, dolarlarınız bizim irademizi alt etmeye yetmez" dedi. Şimdi diyorum ki, terörün gücü Hakkarili kardeşimin gücünü alt edemeyecek. İman varsa, inanç varsa, aşk varsa Allah'ın izniyle imkan da vardır. İman öyle birşeydir ki tekeden süt çıkartır.

HAMİLE KADINI TEKMELEDİLER:

Bazen üzülüyorum; Yüksekova'da hastane yaptık, açılışına geldim, tehditlerle o gün açılışa kimseyi göndermediler. Niçin benim buradaki kardeşlerimi bizden uzak tutmak için tehdit ediyorlar, diye üzüldüm. O günden bende bir hatıra var; bir hamile hanım kardeşim yanıma geldi. Polis eşiydi. "Eşim görevdeydi. Geldiler evimizi bastılar. Bana tekme-tokat giriştiler. Ne olur bize burada korunaklı evler yapın dediler" dedi. Yani bir hamile bayana bu teröristler bunu yapabiliyor. Talimatlarımızı verdik, tedbirlerimizi aldık.

ONLARIN DERDİ SİZ DEĞİLSİNİZ:

Terör örgütünü arkasına alıp da siyaset yaptığını söyleyenlerin derdi siz değilsiniz, onların derdi dağdakiler. Ama bizim derdimiz başka. İşte terör örgütünün yakıp yıktığı Yüksekova'yı ayağa kaldırdık. İnşallah önümüzdeki yıl 3 bin konutun yapımı bitmiş olacak.

NAMUS BORCUM:

Hakkari'deki, Şırnak'taki ve diğer yerlerdeki kardeşlerimin kökeni ve inancıyla ilgili hassasiyetine dil uzatan, taciz eden herkes karşısında önce bizi bulur. Onuru zedelenen kim varsa, onun yanında olmak benim namus borcumdur.

K. IRAK'A KREDİYİ BİZ VERDİK:

Kuzey Irak'taki kardeşlerimize yıllarca en büyük desteği biz verdik. Bak şu anda maaş ödeyemiyor. Yine maaş ödeyemediklerinde başbakandım, 2 milyar kendilerine kredi verdim. Hadi şimdi o dost görünenler nerede, niye onlar kredi vermiyorlar? Biz oraya kardeşçe baktık ama onlar "Petrol varsa biz varız" diyorlar.

HAKKARİ YOKSA BİZ DE YOKUZ:

Kandil buraya çok yakındır ama oradakilerin zihinleri ve niyetleri buradaki kardeşlerimden çok çok uzaktır. Gençler şunu unutmayın, Türkiye yoksa Hakkari de yok. Türkiye varsa ve güçlüyse Hakkarili kardeşimin de o derece umut dolu bir geleceği var. Aynı şekilde Hakkari yoksa biz de yokuz. Vatanımızı kimseye böldürtmeyiz. Onları nasıl açtıkları çukurlara gömdüysek, bundan sonra da mağaralarına kadar kovalayacağız."

HAKKARİ AKIN ETTİ

Hakkari'deyoğun güvenlik önlemleri alındı. Kentin giriş-çıkışlarında araçlar ve vatandaşlar didik didik arandı. Birçok cadde ise güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için kestirme olan tarlalardan geçen vatandaşlar ise ayaklarına naylon geçirerek çamura bata çıka merkeze gelmeyi başardı. Kongre öncesi toplanan vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı, 15 yıl içinde Hakkari'ye 10 katrilyon yatırım yaptık. Bazen üzülüyorum; Yüksekova'da hastane yaptık, açılışına geldim, tehditlerle açılışa kimseyi göndermediler. Karşımda yüreği gümbür gümbür atan Hakkari'yi görüyorum" dedi.

YAYLA YASAĞI KALKIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki bahar aylarından itibaren uzun zamandır güvenlik nedeniyle uygulanan yaylalara çıkma yasaklarını kaldıracaklarını açıkladı: "Ancak yaylalarınıza sahip çıkacaksınız. Teröristlere kalkıp da en ufak bir tehditte 'Al sana bir baş hayvan' diyecek misiniz? Mesele o. Buyurun yaylalara çıkın güvenlik de bizden inşallah. Yayla yasakları kalktığında Hakkari'den hayvancılık konusunda büyük bir atak bekliyoruz."

HAVALİMANINA 145 BİN YOLCU

"Hakkari'desadece 1 km. bölünmüş yol vardı. 84 km. ilave ettik. Havalimanından bu yılın ilk 11 ayında 145 bin yolcu faydalandı. Terör örgütü destekçisi belediye başkanı zamanında günde ancak 1.5 saat su verilirken bugün 13 saat su veriliyor. Önümüzdeki yıl 24 saat kesintisiz su verilecek."

"DÜNYA FATURAYI TRUMP'A KESER"

CumhurbaşkanıTayyip Erdoğan, 24-27 Aralık'ta Sudan, Çad ve Tunus'a yapacağı resmi ziyaret öncesi AllAfrica internet sitesine mülakat verdi. Erdoğan gündeme dair özetle şu değerlendirmelerde bulundu:

Sayın Trump'ın olayı Kudüs'e hapsetmesi çok yanlış, bu oyuna gelmemeliydi. 1980'de BM Güvenlik Konseyi'nin 478 sayılı kararı var ve bu kararın altında Amerikan'ın da o zaman imzası var. Amerika'nın kalkıp bu alınan kararı ayaklar altına alması çok yanlış bir adımdı.

BM'deki Kudüs oylamasında 35 ülke çok ciddi baskılar altında çekimser kaldı. Sayın Trump'ın yanında yer alan ülkelere baktığımız zaman hacimleri ortada. Şimdi bu durum karşısında inanıyorum ki Sayın Trump durumu bir daha gözden geçirecektir.

Barıştan yanaysak, 2 devletli çözüme 'evet' diyeceğiz. Yok Ortadoğu karışsın deniliyorsa o zaman tabii ki insanlık bunun faturasını Sayın Trump'a ve İsrail'e kesecektir.

(FETÖ okulları) Öncelikle ne çocuk, ne yeğen hiçbirisini bunların okullarına kesinlikle göndermeyin. Bunlar için eğitim- öğretim ve hatta din sadece bir maskedir.

(Türkiye'de ifade ve basın özgürlüğü) Batı'nın bu konuda hazırladığı bütün raporların hepsi, bir defa taraflı raporlardır. Bir medya mensubunun sınırsız özgürlüğü olamaz. Bir medya mensubu teröre destek veremez. Bir medya mensubu teröre adeta bahçıvanlık yapıyorsa, bedelini de ödemek durumundadır.

Bana diktatör diyorlar. Tamam da ben sandıktan geldim, yüzde 86-87 katılımla geldim, nasıl oluyor bu diktatörlük?"

AHMET TOPAL

Sabah
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