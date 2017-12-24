Gelin-kaynana cinayetinden 'kayıp tarihi eser' çıktı

Zonguldak'ta öldürülen gelin ve kaynananın kayıp tarihi eser yüzünden cinayete kurban gittikleri ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişinin sorgusu sürüyor. Olay önceki gün Alaplı ilçesine bağlı Canbazlı köyünde Cevdet A.'ya ait evde yaşandı. Pencereden eve giren Necati G. (39) gürültüye uyanan ev sakinlerinden 29 yaşındaki Dilek A. ve kayınvalidesi Fatma A.'yı (60) bıçaklayarak öldürdü. Olay sırasında ev sahibi Cevdet A. ile şüpheli Necati G. arasında boğuşma yaşandı. Her ikisi de yaralandı. Olayın ilk anda hırsızlık yüzünden olduğu öne sürüldü. Ancak yapılan soruşturma sonucunda olayın kayıp tarihi eser yüzünden yaşandığı ortaya çıktı.

TARLASINA GÖMMÜŞLER

Olayla ilgili olarak Necati G.'nin yanı sıra M.A. (31), İ.S. (39), S.T. (50), A.A. (40) da gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin yakın bir tarihte yasa dışı yollarla buldukları tarihi eseri, haberi olmadan Cevdet A.'ya ait araziye gömdükleri, daha sonra almak üzere gittiklerinde ise gömdükleri tarihi eseri yerinde bulamayınca Cevdet A. ve ailesinden şüphelendikleri ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerden Necati G.'nin tarihi eseri bulabilmek amacıyla Cevdet A.'nın evine girdiği, gürültü üzerine uyanan ev sahiplerini bıçakladığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

ŞABAN YILMAZ