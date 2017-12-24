|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Gelin-kaynana cinayetinden 'kayıp tarihi eser' çıktı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Canbazlı köyünde öldürülen 29 yaşındaki Dilek A. ile kayınvalidesi Fatma A.'nın kayıp tarihi eser yüzünden cinayete kurban gittikleri belirlendi
Zonguldak'ta öldürülen gelin ve kaynananın kayıp tarihi eser yüzünden cinayete kurban gittikleri ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişinin sorgusu sürüyor. Olay önceki gün Alaplı ilçesine bağlı Canbazlı köyünde Cevdet A.'ya ait evde yaşandı. Pencereden eve giren Necati G. (39) gürültüye uyanan ev sakinlerinden 29 yaşındaki Dilek A. ve kayınvalidesi Fatma A.'yı (60) bıçaklayarak öldürdü. Olay sırasında ev sahibi Cevdet A. ile şüpheli Necati G. arasında boğuşma yaşandı. Her ikisi de yaralandı. Olayın ilk anda hırsızlık yüzünden olduğu öne sürüldü. Ancak yapılan soruşturma sonucunda olayın kayıp tarihi eser yüzünden yaşandığı ortaya çıktı.
TARLASINA GÖMMÜŞLER
Olayla ilgili olarak Necati G.'nin yanı sıra M.A. (31), İ.S. (39), S.T. (50), A.A. (40) da gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin yakın bir tarihte yasa dışı yollarla buldukları tarihi eseri, haberi olmadan Cevdet A.'ya ait araziye gömdükleri, daha sonra almak üzere gittiklerinde ise gömdükleri tarihi eseri yerinde bulamayınca Cevdet A. ve ailesinden şüphelendikleri ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerden Necati G.'nin tarihi eseri bulabilmek amacıyla Cevdet A.'nın evine girdiği, gürültü üzerine uyanan ev sahiplerini bıçakladığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
ŞABAN YILMAZ
Bu haber 1,154 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI