1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Namlu ucunda hayat kurtardı

Antalya'da, garsonun 4 kişiyi öldürdüğü katliamda can veren gıda mühendisi Gizem Ege'nin, silahın namlusundan tutarak çalışanların kaçmasını sağladığı ortaya çıktı
24 Aralık 2017 07:10
Yazdır
Namlu ucunda hayat kurtardı

Antalya'da 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan katliamın detayları ortaya çıktı. Ölen gıda mühendisi Gizem Ege'nin namlunun ucundan tutarak diğer çalışanların kaçması için zaman kazandırdığı öğrenildi. Hayırseverliği ile tanınan işyeri sahibi Gani Kocabaş'ın ise her gün en az 15 kişinin karnını doyurduğu ortaya çıktı. Konyaaltı ilçesindeki bir restoranda çalışırken iddiaya göre 3 gün önce işten çıkartılan Saddam Korkmaz (26) pompalı tüfekle işyeri sahibi Gani Kocabaş (50), gıda mühendisi Gizem Ege (30) ve garson Şenol Öztaş'ı (47) öldürdükten sonra intihar etti.

KATLİAMIN ŞİFRESİNİ VERMİŞ

Katliamdan 2 gün önce restorana gelen katilin çalışma arkadaşlarına 'Makine kargoda' dediği, arkadaşlarının buna bir anlam veremediği öğrenildi. Olayın ardından Korkmaz'ın pompalı tüfeği internetten sipariş ettiği anlaşıldı. Ölen iki çocuk annesi Gizem Ege'nin ise diğer arkadaşlarının hayatını kurtardığı ortaya çıktı. Katil Saddam Korkmaz, olay günü Gani Kocabaş ve Şenol Öztaş'ı vurduktan sonra 'sıra sana geldi' diyerek namluyu talihsiz kadına çevirdi. Genç kadın bir yandan "Çocuklarım var yapma, emzirdiğim bebeğim var" derken diğer yandan namlunun ucundan tutarak diğer çalışanların kaçması için zaman kazandırdı. Ancak gözü dönmüş saldırgan, genç kadının tüm yalvarmalarına rağmen iki el ateş ederek öldürdü. Korkmaz ile Ege arasında yaşanan boğuşma sırasında diğer çalışanların etlerin konulduğu buzdolabına saklanarak canını kurtardığı ortaya çıktı.

İŞTEN KENDİSİ AYRILMIŞ

Saddam Korkmaz'ın işten çıkartılmadığı, kendisinin işi bıraktığı da ortaya çıktı. Korkmaz'ın, önceki yıllarda ehliyetsiz araç kullanmaktan trafik cezası aldığı, cezayı ödememesi üzerine bankaya yatan maaşının bloke edildiği belirlendi. İddiaya göre Saddam Korkmaz "Maaşımı elden verin ve beni sigorta yapmayın" dedi. Ancak işyeri sahibi Gani Kocabaş bunu kabul etmeyince Saddam Korkmaz işten ayrıldı. Korkmaz'ın olay sabahı simit ve poğaça alıp, işyerine gittiği Gani Kocabaş ve diğer çalışanlarla kahvaltı yaptığı, bir ara dışarı çıkarak hırkasına sardığı silahla geri döndüğü de güvenlik kameralarına yansıdı.

ERDOĞAN ÖZTÜRK

Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 515 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
17 yaşındaki genç mahalle kavgasında bıçaklandı
24 Aralık 2017 21:40		 'Dur' ihtarına uymayan araçtan uzun namlulu silah çıktı
24 Aralık 2017 21:34
Ankara'da muhasebecinin cansız bedeni bulundu
24 Aralık 2017 21:19		 Tribün liderlerinden 'Dadaş Mehmet' öldürüldü
24 Aralık 2017 21:14
Eski muhtar kaza sonrası tartıştığı sürücüyü öldürdü
24 Aralık 2017 20:35		 Siirt'te uzman çavuşa silahlı saldırı
24 Aralık 2017 19:17
CHP'li eski belediye başkanının aracı kurşunlandı
24 Aralık 2017 17:59		 Kız çocuğunun çığlığı tacizciyi ele verdi
24 Aralık 2017 17:41
İntihar eden kızın görüntüleri ortaya çıktı
24 Aralık 2017 17:37		 Kaza yapan öğretmen hayatını kaybetti
24 Aralık 2017 15:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
MEB'den alan değişikliği açıklaması
Aracı stop ettiren sürücü adayını araçtan indirmeyen öğretmene verilen ceza iptal edildi
MEB'den okul pansiyonlarından kesilen ödenek yazısı
2017 taşınır mali yıl sonu işlemleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
29.12.2017 anadolu efes vs brose baskets bamberg maçı 1
serkan kırıntılı 2
tofaş 2
30.12.2017 beşiktaş sompo japan vs fenerbahce doğuş maçı 2
23.12.2017 a.konyaspor vs fenerbahçe maçı 9
efendi geçinip sürekli el hareketi yapan takım 2
terör olaylarını önleyenlere yargı muafiyeti getirilmesi 1
28.12.2017 fenerbahce doğuş vs real madrid maçı 2
Domagoj Vida 2
22.12.2017 arsenal vs liverpool maçı 1
SON İLANLAR
Tarım Bakanlığı, ziraat mühendisi ve veteriner mezunları dahil 5 müfettiş yardımcısı alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 10 uzman yardımcısı alacak
Duraliler Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Sülümenli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Elazığ Baskil SYDV Personel Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam