Namlu ucunda hayat kurtardı

Antalya'da 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan katliamın detayları ortaya çıktı. Ölen gıda mühendisi Gizem Ege'nin namlunun ucundan tutarak diğer çalışanların kaçması için zaman kazandırdığı öğrenildi. Hayırseverliği ile tanınan işyeri sahibi Gani Kocabaş'ın ise her gün en az 15 kişinin karnını doyurduğu ortaya çıktı. Konyaaltı ilçesindeki bir restoranda çalışırken iddiaya göre 3 gün önce işten çıkartılan Saddam Korkmaz (26) pompalı tüfekle işyeri sahibi Gani Kocabaş (50), gıda mühendisi Gizem Ege (30) ve garson Şenol Öztaş'ı (47) öldürdükten sonra intihar etti.

KATLİAMIN ŞİFRESİNİ VERMİŞ

Katliamdan 2 gün önce restorana gelen katilin çalışma arkadaşlarına 'Makine kargoda' dediği, arkadaşlarının buna bir anlam veremediği öğrenildi. Olayın ardından Korkmaz'ın pompalı tüfeği internetten sipariş ettiği anlaşıldı. Ölen iki çocuk annesi Gizem Ege'nin ise diğer arkadaşlarının hayatını kurtardığı ortaya çıktı. Katil Saddam Korkmaz, olay günü Gani Kocabaş ve Şenol Öztaş'ı vurduktan sonra 'sıra sana geldi' diyerek namluyu talihsiz kadına çevirdi. Genç kadın bir yandan "Çocuklarım var yapma, emzirdiğim bebeğim var" derken diğer yandan namlunun ucundan tutarak diğer çalışanların kaçması için zaman kazandırdı. Ancak gözü dönmüş saldırgan, genç kadının tüm yalvarmalarına rağmen iki el ateş ederek öldürdü. Korkmaz ile Ege arasında yaşanan boğuşma sırasında diğer çalışanların etlerin konulduğu buzdolabına saklanarak canını kurtardığı ortaya çıktı.

İŞTEN KENDİSİ AYRILMIŞ

Saddam Korkmaz'ın işten çıkartılmadığı, kendisinin işi bıraktığı da ortaya çıktı. Korkmaz'ın, önceki yıllarda ehliyetsiz araç kullanmaktan trafik cezası aldığı, cezayı ödememesi üzerine bankaya yatan maaşının bloke edildiği belirlendi. İddiaya göre Saddam Korkmaz "Maaşımı elden verin ve beni sigorta yapmayın" dedi. Ancak işyeri sahibi Gani Kocabaş bunu kabul etmeyince Saddam Korkmaz işten ayrıldı. Korkmaz'ın olay sabahı simit ve poğaça alıp, işyerine gittiği Gani Kocabaş ve diğer çalışanlarla kahvaltı yaptığı, bir ara dışarı çıkarak hırkasına sardığı silahla geri döndüğü de güvenlik kameralarına yansıdı.

ERDOĞAN ÖZTÜRK