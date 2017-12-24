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Kanal İstanbul'da geri sayım başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "rüyam" olarak nitelendirdiği Kanal İstanbul Projesi için geri sayım başladı
CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ın "rüyam" olarak nitelendirdiği Kanal İstanbul Projesi için geri sayım başladı.
Projedeki güzergahın değişme ihtimalinden çevresel etkilere kadar birçok başlığa ilişkin konu Meclis gündemine taşındı. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, 2018 yılı başında temeli atılacak 'Çılgın Proje'de milli güvenlik meselesi başta olmak üzere, vatandaşların can güvenliği, tehlikeli madde taşıyan gemilerin tehlike oluşturmaması, sebepsiz zenginleşmelere ortam verilmemesi gibi hassasiyetleri dikkate aldıklarını söyledi.
Güzergahın hidrolik, jeofizik gibi çalışmalar sonucunda belirleneceğini aktaran Arslan Ege, Marmara ve Karadeniz arasındaki dengenin bozulmaması ve su canlılarının göçünün irdelenmesi gerektiğini vurguladı. Dünyada yeterliliği, güvenirliliği tespit edilen müşavir firmaları proje ve danışmanlık hizmeti ihalesine davet ettiklerini aktaran Arslan, "İhaleye 3 firma davet edildi. Yeterliliği olan firmalar katıldı ve Yüksel Proje Uluslararası A.Ş. ihaleyi kazandı" dedi. Bakan Arslan, mühendislik çalışmalarıyla birlikte kanala entegre liman, lojistik gibi yapıların uzman ekipler tarafından belirlenerek, yapım işleri için finans modellerinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.
HAZAL ATEŞ
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