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Ekonomi ilk kez ilk sırada

AK Parti'nin belirli aralıklarla yaptırdığı kamuoyu araştırmalarında ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Yapılan araştırmalarda yıllardan sonra ilk kez Türkiye'nin en önemli sorunu sıralaması değişti. Tüm anketlerde terör birinci sırada çıkarken, ilk kez ekonomi birinci sıraya yerleşti. Vatandaş, işsizlik ve hayat pahalılığından şikayetçi oldu
24 Aralık 2017 06:10
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Ekonomi ilk kez ilk sırada

AK Parti Genel Merkezi'nin gündemdeki sorunlara vatandaşın bakışını belirlemek ve hükümet politikalarını yönlendirmek için düzenli olarak yaptırdığı kamuoyu araştırmalarında, bu kez dış politika ve ABD ilişkileri ön plana çıktı.

ABD ile Türkiye ilişkilerinde son aylarda yaşanan gerginlik ve hükümetin tutumu, vatandaşlara soruldu. Kudüs krizi yaşanmadan önce yapılan, ABD'nin özellikle Suriye politikaları ve YPG'yle olan ilişkisinin sorgulandığı araştırmada, vatandaşlardan destek geldi.

DESTEK YÜKSEK ÇIKTI

Araştırmaya göre, hükümetin son dönemde ABD'yle olan ilişkilerine ve yürütülen politikaya destek verenlerin oranı yüzde 58 çıktı. Araştırmaya katılanların yüzde 36'sı hükümetin politikalarına destek vermediğini dile getirirken, yüzde 6'sı ise fikri olmadığını ifade etti.

Yapılan araştırmada, ülkenin sorun sıralaması da değişti. Yıllardan beri en önemli sorun terör, ekonomi ve dış politika şeklinde sıralanırken, ilk kez bu sıralama değişti. Ekonomi, Türkiye'nin öncelikli sorunu olarak ilk sıraya yerleşti. Terör ikinci, dış politika üçüncü oldu. Ekonomiye yönelik şikayetlerde artış yaşanırken, çoğunlukla işsizlik ve hayat pahalılığı gibi başlıkların öne çıktığı saptandı.

BELEDİYE SORULARI

Parti, son aylarda AK Parti belediyelerinde yapılan operasyonu da sordu. Belediyelerde yapılan değişim kararına yüzde 65 destek geldi. Ancak AK Parti, istifa ettirilen belediye başkanlarının bulunduğu iller ve ilçelerle ilgili olarak ayrı bir araştırma yapma kararı aldı. Bölgesel olarak yaptırılacak bu araştırmada, yaşanan değişimden sonra vatandaşların memnun olup olmadığı sorulacak. Özellikle belediye icraatlarıyla ilgili memnuniyet saptanacak ve yeni kararlar alınacak.

Nuray BABACAN

Hürriyet
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