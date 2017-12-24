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Uludağ'da kaybolan dağcılar bulundu

Uludağ'ın Sarılan mevkisinde kaybolan 5 dağcı, arama kurtarma ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı
24 Aralık 2017 07:25
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Uludağ'da kaybolan dağcılar bulundu

Alınan bilgiye göre, Uludağ'dan Bursa'ya yürüyerek inmek isteyen Tufan Tombul (36), Mustafa Fıçıcı (36), Doğan Güz (36), Mehmet Ali Şişman (36), Erşan Şentürk (38) yoğun sis ve tipi nedeniyle Çobankaya mevkisinde yönlerini kaybetti.

Kaybolduklarını fark eden dağcılar, telefonla jandarmayı arayıp yardım istedi.

Bunun üzerine harekete geçen Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), Bursa Arama Kurtarma (BAKUT), Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma ve AKUT ekiplerinden oluşan yaklaşık 60 kişilik ekip, dağcıları aramaya çalışmalarına başladı. Çalışmalarda kar motorları ve paletli arazi araçları da kullanıldı.

Ekipler, yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu dağcılara, jandarmanın yön belirleme tabelası olan K5'in bulunduğu mevkide ulaştı.

Dağcılardan yürüyemeyecek halde olan Mehmet Ali Şişman sedyeyle 112 Acil Servis aracına taşındı. Diğer dağcılar ise yürüyerek ambulansa geçti.

Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen dağcılar, kontrol amaçlı Çekirge Devlet Hastanesine götürüldü.

''Isınmak için yedek kıyafetlerimizi yaktık''

Dağcılardan Doğan Güz, gazetecilere, üşümemek için kıyafetlerini yakarak ısındıklarını söyledi.

Saat 17.00 sıralarında Çobankaya mevkisinden aşağı inmeye çalıştıklarını belirten Güz, ''Yoğun sis ve tipi nedeniyle kaybolduğumuzu anlayınca jandarmanın yön tabelası olan K7'nin oraya geldik. Üşümemek için yedek kıyafetlerimizi yaktık. Ekipleri görünce çok sevindik. Jandarma ve kurtarma ekiplerin Allah razı olsun. Ellerine ayaklarına sağlık. Bu kadar insanı bu saatte yorduğumuz için özür diliyoruz.'' diye konuştu.

İlk gelen bilgilerde kayıp dağcı sayısının 6 olduğu bildirilmişti.
Anadolu Ajansı
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