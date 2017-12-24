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Kocam mal kaçırmak için kendini kısırlaştırdı

Ukraynalı N.K. adlı genç kadın, ünlü bir içki firmasında yönetici olan eşi S.K.'nın mallarını paylaşmamak adına çocuk sahibi olmamak için ameliyatla kendisini kısırlaştırdığını öne sürdü
24 Aralık 2017 07:40
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Kocam mal kaçırmak için kendini kısırlaştırdı

Ünlü bir içki firmasında üst düzey yetkili olan S.K. kendisinden 24 yaş küçük 35 yaşındaki Ukraynalı N.K. ile 2009 yılında evlendi. İddiaya göre; S.K. evlenmeden 2 gün önce S.K'yı notere götürüp Türkçe bilmemesinden faydalanarak evlilik sözleşmesi imzalattırdı. S.K., bunların evlilik için gerekli belgeler olduğunu söyledi. Ama sözleşmede çiftin boşanması halinde genç kadının kocasından hiçbir mal talep edemeyeceği belirtiliyordu. Bu durumdan haberi olmayan N.K. bir süre sonra hamile kaldı. Ama eşinin 'önceki eşimden olan çocuklarım benimle konuşmaz' baskısıyla kürtaj oldu. Tekrar hamile kalmak isteyen genç kadın, eşinin boşandıklarında mallarını paylaşmamak adına çocuk yapmamak için kısırlaştırma ameliyatı olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Yaşadıklarına daha fazla dayanamayan genç kadın, avukatı Levent Karakoç aracılığıyla boşanma davası açtı.

'Prostat ameliyatı'

Dilekçenin işleme konulmasının ardından Aile Mahkemesi, genç kadına 5 bin TL aylık tedbir nafakası bağlanmasına karar verdi. S.K.'nın da bazı mallarına tedbir konulmasına karar veren mahkeme kocaya ait Beşiktaş'taki villayı dava sonuçlanıncaya kadar N.K.'ya tahsis edilmesine de karar verdi. Boşanması davası devam ediyor. S.K.'nın avukatı ise cevap dilekçelerinde S.K.'nın kısırlaştırma ameliyatı değil prostat ameliyatı olduğunu belirterek N.K.'nın iddialarını yalanladı.

'Bana fıtık dedi'

N.K. "Kocam hastaneye yattığında bana 'fıtık ameliyatı' demişti. Meğer aynı zamanda kendini kısırlaştırmış" dedi.

ELİF ALTIN

Vatan
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