Doğu Ekspresi biletleri 1 dakikada bitiyor

Aynı zamanda Kars Milletvekili de olan Arslan, Doğu Ekspresi'ne olan ilgiyi Milliyet'e değerlendirdi. Arslan, Doğu Ekspresi'nin tekrar revaçta olmasından memnun olduklarını ifade ederek, "Kars'ın özellikle kışın yol güzergahının güzel olması, Kars'tan birçok insanın anılarla dönmesi ilgiyi artırıyor. Ani harabesi dünya miras listesine giriyor. Geçmişte otel anlamında sıkıntı vardı, birçok otel var artık. Kışın ayrı güzellik var. Giden başkasına tavsiye ediyor" dedi.

'Her zaman ilgi var'

Pulman vagonlarda 200-250 koltuk olduğunu ayrıca ikisi yataklı biri de kuşetli olmak üzere üç vagon daha olduğunu kaydeden Arslan, "Yataklı vagonlar arttı, ancak buna rağmen yetmiyor. Dün (önceki gün) bir vagon ilave ettiler. 20 Ocak'a vagon ilave edildi ve satışa sunuldu.

Bu vagondaki biletler 1 dakika 29 saniyede tükendi. İnsanlar, özellikle de gençler internet başında anında takip ediyor" dedi.

Tur şirketlerinin de yataklı vagondan bilet alıp otel de ekleyip çeşitli etkinlikler ile bilet sattığını ifade eden Arslan, "Tur şirketlerine verdiğimiz ayrı, satış ayrı. Çok ciddi talep var. Geçler gruplar talep ediyorlar. Çok güzel bir talep var. Vagon sayısı artıyor. Yataklı dolu olması yetmiyor pulman da dolması gerekiyor. Yeni tren koyalım demek sağlıklı değil bu nedenle. Sadece yataklı tren de olmaz. Turistik amaçlı gitmek isteyenin hizmetini görür ama günü birlik gidenler de var. Ara hatlarda inenler binenler var. Tren yolcusunu da turistik amaçlı yolcuyu birlikte düşünmeliyiz" diye konuştu.

Tren kalkmayacak

Kars'a birçok kez trenle gittiğini bu yolculuğu çok sevdiğini dile getiren Arslan, Kars'a kadar gidecek hızlı tren hattının bu treni etkilemeyeceğini, kimsenin endişelenmemesi gerektiğini belirterek, "Hızlı tren hatları hızlı trene hizmet edecek. Doğu Ekspresi ile de hizmet verilmeye devam edecek" dedi.

KIVANÇ EL