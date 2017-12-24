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Milli bisikletçi İsrail takımından ayrıldı

Konyalı milli bisikletçi Ahmet Örken, 2 yıllık sözleşme imzaladığı takımı İsrail Bisiklet Akademi'den ayrıldı. Türkiye'ye dönen milli bisikletçi Kudüs'te yaşanan olaylar üzerine ailesinin de isteğiyle İsrail takımıyla sözleşmesini feshettiğini söyledi
24 Aralık 2017 08:05
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Milli bisikletçi İsrail takımından ayrıldı

14 yıldır bisiklet sporuyla uğraşan 24 yaşındaki genç bisikletçi Ahmet Örken, 3 ay önce 2 yıllığına anlaşmaya vararak yeni sezonda formasını giymeye hazırlandığı profesyonel kıta takımı İsrail Bisiklet Akademi'den ayrıldı. Amerika'nın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasıyla yaşanan olayların ardından İsrail takımından ayrılma kararı alan Ahmet Örken, İHA'ya konuştu.

Bölgede yaşanan gerilimle birlikte hem kendisinin hem de ailesinin çok zor durumda kaldığını ifade eden Örken, "Ailem mutlu olmadığı zaman benim de başarılı olmam imkansızdı. Annemin mutlu olabilmesi için ona iyi bir yaşam sunabilmek için mücadele ediyorum. O da mutsuz olduğu takdirde benim başarılı olmam imkansızdı. Bu sebeplerden dolayı takımdan ayrılma kararı aldım. İsrail takımının 2 kez kamplarına katıldım. En son kamptan döndükten sonra ailemle istişare ettik, konuştuk bu konu üzerinde. Kampların ardından döndükten sonra da kamptan ayrılacağımı ilettim. Takımın menajeri Konya'ya geldi ve burada da bir kez daha görüştük ama kararımın kesin olduğunu ilettim. Benim için bazı değerlerin şan ve şöhretten daha önemli olduğunu kendilerine söyledim" dedi.

Ahmet Örken, İsrail'de yaşayan olaylardan etkilendiğini de dile getirerek, yeni sezonda Sakarya Büyükşehir Belediyesi forması giyeceğini kaydetti. Örkem, "Bu psikoloji altında başarılı bir spor yürütemeyeceğimi düşündüm ve geri dönüş kararı aldım. Şimdi ki hedeflerime Sakarya Büyükşehir Belediyesi takımında yer alacağım. Pazartesi günü yeni takımım imza töreni düzenleyecek. Sakarya'da yoluma devam edeceğim. İnşallah farklı bir takımla hedeflerime ulaşırım" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı
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