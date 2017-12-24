Esrarengiz 15 Temmuz kargosu

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yürütülen soruşturmalar, örgütün çatışmaları uzatıp kaos ortamı oluşturarak Türkiye'ye dışarıdan müdahale için plan yaptığını ortaya koyarken, KARAR çok çarpıcı bir detaya daha ulaştı. Soruşturma dosyasına giren bir İnsansız Hava Aracı (İHA) görüntüsü, 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece Kuzey Irak'a havadan mühimmat ve silah kargosu atıldığını belgeledi. KARAR'ın güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, FETÖ üyesi pilotların direnen halka bomba yağdırdığı saatlerde kimliğini gizleyen bir uçağın Kuzey Irak'ta uçtuğu tespit edildi. Uçağın, Şırnak'taki Karaçalı-Düğün sınır hattına 2.5-3 km uzaklıktaki Kiri T bölgesine sandıklar indirdiği İHA ve karakollar tarafından belirlendi.

Ele geçirilen esrarengiz kargodan otamatik silahlar ve çok sayıda mühimmat çıktı. Kime ait olduğu tespit edilemeyen gizemli kargoyla ilgili bilgi ve fotoğrafların soruşturma birimlerine iletildiği öğrenildi. Mühimmatların terör örgütü PKK'nın 15 Temmuz gecesi sınırdan düzenlemeyi planladığı saldırıda kullanacağı üzerinde duruluyor. Kimliğini gizleyen uçağın hangi ülkeye ait olduğu konusunda ise henüz bir tespit yok. 15 Temmuz darbe girişiminde başta Şırnak ve Cizre olmak üzere bölge halkının darbecilere karşı direniş göstermesi, FETÖ'nün planlarını bozarken, PKK'nın da kritik saatlerde harekete geçmesini engellemişti.

Suriye sınırına yakın Ceylanpınar'ın Belediye Başkanı Menderes Atilla, 15 Temmuz gecesi PYD'nin Resulayn'da çok sayıda zırhlı aracın farları ve kontakları kapalı bir şekilde Türkiye'ye girmek için beklediğini açıklamıştı. KARAR'a konuşan Atilla "O gece, PYD'nin askeri kolu YPG'ye ait ağır silahlar taşıyan ve içlerinde zıhlı araçlar da olan çok sayıda araç sınırımıza dönük bir şekilde bekliyordu. Bu bilgiyi içerideki kaynaklarımdan edindim. Araçlar farları ve kontakları kapalı şekilde beklemiş" ifadelerini kullanmıştı.

HİLAL ÖZTÜRK