Dahiliye uzmanı yapay zeka!

Türkiye, ihracatını artırabilmek için yüksek katma değerli ürünler geliştirmek için çaba sarf ederken, bu yolculuğa yıllar önce başlayan ülkeler çabalarının meyvelerini yemeye devam ediyor. Yapay zekanın da devreye girmesi ile teknolojideki değişim akıl almaz boyutlar kazanırken, birkaç yıl içerisinde hastalık teşhislerinin robotlar tarafından yapılması bekleniyor. 2014'te Google'ın satın aldığı DeepMind'in geliştirdiği, sadece oyunun temel kuralları öğretilen AlphaZero, bin 500 yıllık satranç tarihinde hiçbir insanın aklına gelmeyen hamleler gerçekleştirerek birincilik tahtına oturdu. İngiliz satranç şampiyonu Simon Williams, yapay zeka programının zaferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "AlphaZero satranç dünyasını fethetti, bir anda oyunu çözerek insan ırkını evcil hayvanı haline getirdi" dedi. Alibaba'nın kurucusu ünlü milyarder Jack Ma ise yapay zekanın ilerleyen yıllarda yapay zekanın gelişip dev şirketleri yönetir hale geleceğini düşünüyor. Çinli bilim insanları oluşturdukları yapay zekasını IQ testine soktular. Ayrıca bu teste, içlerinde doktora düzeyine sahip bireylerinde oluşturduğu bir gurup gönüllü yer aldı. İnsanlarla IQ yarışına giren yapay zeka ise, aldığı puanlar ile genel ortalamanın üzerinde yer almayı başarabildi. Yani söz konusu sanal birey, aslında bir grup nitelikli insanın IQ puan ortalamasının üzerine çıkabildi. Ancak yapılan açıklamada IQ testinin bazı kısıtlamalarla uygulandığı dile getiriliyor. Zira çeşitli hileli sorular hazırlayarak gayet tabii yapay zekayı yanıltmak mümkün olabiliyor. Bu nedenle bir süre daha sezgisel kavram noktasında, yapay zekanın kat etmesi gereken yolu olduğu anlaşılıyor. Örnekleri her geçen gün artan, dünyanın farklı farklı noktalarında geliştirilen, bu kadarı da fazla dediğimiz bu teknolojileri sizler için derledik: XIaoyi tıpta sınavı geçti: Yapay zekaya sahip Xiaoyi, geçtiğimiz günlerde tıptaki uzmanlık sınavını barajın 96 puan üzerinde alarak geçti. iFlytek Co Ltd tarafından geliştirilen robot, hasta bilgilerini öğrenmek ve analiz etmek için tasarlandı. Xiaoyi'nin sınavı geçmesi ile lisanslı bir pratisyen olabilmesi için yeterli tıbbi bilgiye sahip olabileceği kanıtlamış oldu. Çin, halihazırda küresel yapay zeka araştırmalarında ABD'yi geride bırakarak öncü olmak için nihai bir çaba içerisinde. Ayağa giden buzdolabı: Panasonic, çağırdığınızda ayağınıza gelen buzdolabı geliştirdi. Firmaya göre cihaz, 'Buzdolabı, buraya gel' gibi komutlara kulak verecek ve mutfakta bulunduğu yerden çıkarak, herhangi bir canlıya çarpmadan size doğru koşturacak. Panasonic'in bu konsepti ortaya koymasının nedeni, yaşlıların ve hareket güçlüğü çekenlerin sıklıkla mutfağa gidip gelmelerine gerek bırakmamak. Aynı zamanda cihazın üzerine soğutucu bir levha eklemeyi de tasarlayan firma, soğuk yiyeceklerin odadan odaya dağıtılmasını amaçlıyor. Uber uçmaya hazırlanıyor: Türkiye'de taksicilerin tepki gösterdiği ve yasaklanmasını istediği Uber, dünyada çok farklı bir hizmete başlamaya hazırlanıyor. Hava trafik kontrolü konusunda Nasa ile anlaşma imzalayan şirket, 2020'de uçan taksi hizmetini başlatmayı planlıyor.

TRENDE YENİ HIZ REKORU

Virgin Group'un sahibi Richard Branson'ın geçtiğimiz aylarda yatırım yaptığı proje ulaştığı hız ile yeni bir rekorun sahibi oldu. 'Vakumlu tüp içerisinde seyahat aracı', saatte 240 mil (386 km) hıza ulaştı. Bu Hyperloop One'ın bu alnada kırdığı yeni rekor olarak tarihe geçti. Hyperloop One aynı zamanda Elon Musk'ın rekorunu da kırmış oldu. Seyahat alışkanlıklarımızı değiştirmeğe aday olan sistem geçtiğimiz aylarda saate 305 km hızla giderken başarıyla test edilmişti. Testin nihai amacı saatte 1120 km hıza ulaşmak. Test, teorik olarak Los Angeles'tan San Francisco'ya yolcuları 30 dakika içinde götürebilecek fütüristtik ulaşım sisteminin geliştirilmesinde önemli bir adım. 'Hyperloop' sistemi, 2013 yılında Elon Musk tarafından ortaya atılmıştı.

GÜLÜMSEYEREK ÖDEME

Doğu Çin'deki Hangzhou şehrinde bulunan KFC'nin KPro restoranında ödeme işlemini gülümseyerek yapmak mümkün. "Gülümseme ile ödeme" sistemi, tezgah üstündeki bir kameranın müşterinin yüzünü taraması, kimliklerini Alipay uygulaması kayıtlarından doğrulaması ve ödemeyi gerçekleştirmesi şeklinde işliyor. Akıllı telefonlar ise ödeme yapmak için parmak izinin, iris ve ses taramasının yeterli olmasını sağlıyor.

KOZMETİKTE HAYVANLARA GEREK KALMADI

Brezilyalı Carolina Catarino, üniversiteden sonra Paris'deki L'Oreal merkezinde staj yapmış ve bu sırada kozmetik alanında büyük öneme sahip olacak bir buluşa imza atmış durumda. Geliştirdiği insan derisine benzer yapay deri, hayvanlar üzerinde yapılan kozmetik denemelerini gereksiz kılıyor. Catarinı, 'Lush Cosmetics' firmasının altı sene önce başlattığı 'Lush Prize' programı dahilinde 10 bin Sterlinlik bir ödülü de aldı. Bu program kozmetik alanında yapılan hayvan testlerine son vermek amacıyla, her sene çeşitli fikirleri değerlendiriyor.

EVDEKİ YENİ ASİSTANIMIZ TEMI OLACAK

Roboteam tarafından geliştirilen Temi yeni ev asistanınız olmaya aday. Evde veya iş yerinde kullanıcısını takip eden Temi, bu sayede bulunduğu ortamı sensör ve kameraları sayesinde tamamen öğreniyor. Sesli komut sayesinde görüntülü arama, internet üzerinden araştırma imkanı veren Temi, gözlüğünüzü bulamadığınızda yerini dahi size söyleyebiliyor. Mutfağın yerini öğrendiğinde söylerseniz kendi de gidebilen Temi, enerjisinin azalması durumunda kendini şarj edebiliyor. ABD'de 1500 dolardan satışa çıkan, yaklaşık 1 metre uzunluğundaki robotun ağırlığı ise 9 kilogram.

AYAĞA KALDIRAN TEKERLEKLİ SANDALYE

Mimar Dimitrios Petrotos tarafından tasarlanan elektrikli tekerlekli sandalye Laddroller, bir daireyi yeniden tasarlamak için tekerlekli sandalye kullanana müşterisi ile anlaştı ve bu durum mimara esin kaynağı oldu. Kullanıcısını gerekli durumda ayağa kaldırarak yüksek noktalara ulaşabilmesine imkan sağlayan Laddroller, basamakları rahatça çıkabiliyor.

GÜVEN ADALI