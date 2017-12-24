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Sarıyer'de lüks bir restoranda 200 şişe kaçak içki yakalandı

Bir depoda yakalanan 400 bin şişe kaçak içkinin izini süren İstanbul polisi, Sarıyer'de ünlülerin de uğrak mekanı olan lüks restoranda 200 şişe daha buldu. 4 ilçede 11 restoran, kaçak içkiden mühürlendi
24 Aralık 2017 09:39
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Sarıyer'de lüks bir restoranda 200 şişe kaçak içki yakalandı

Yılbaşında içki tüketiminin artmasıyla birlikte kaçak ve sahte içkide her yıl patlama yaşanıyor. Son 1 ayda operasyonlarını sıklaştıran polis, daha ucuz olduğu için metil alkolden üretilen on binlerce şişe sahte içki ele geçirdi.

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bu hafta içinde büyük bir operasyona imza attı. Polis ekipleri, İstanbul başta olmak üzere Türkiye çapında, kurdukları merdivenaltı imalathanelerde sahte içki imal ederek dağıtımını yapan 5 kişilik bir çeteyi ortaya çıkardı. Yapılan operasyonlarda, çetenin çeşitli depolarda imal ederek satışını yapmaya çalıştığı 400 bin şişe sahte içki ele geçirildi. Operasyonda, sahte içkilerin bulunduğu bidonlar, binlerce şişe, hologram, kapak ve sahte içkinin imal edildiği makinelere el konuldu.

4 İLÇEDE OPERASYON

Sahte içkilerin izini süren İstanbul polisi, sahte içki imal eden çete üyelerinin satış yaptığı lüks işyerlerini de tek tek incelemeye aldı. Sarıyer, Bahçelievler, Avcılar ve Küçükçekmece'de 100'e yakın içkili restoranda ve içki satış bayiilerinde denetim yapıldı. Bu 4 ilçedeki toplam 11 işyerinde müşterilere sahte içki servisi yapıldığı, 2 işyerinin de ruhsatsız olduğu belirlendi.

Operasyon kapsamında Sarıyer'de de deniz kıyısındaki lüks bir restoranda 200 şişe sahte içki tespit edildi. Mekana ani baskın düzenleyen polis ekipleri, mutfakta şişelere sahte içki doldurulurken suçüstü yaptı. Restorandaki sahte içkilere el konuldu.

1 KİŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre polis, restoranda bulunan 60 müşteriye, "Bu işyerinde size servis edilmek üzere getirilmiş sahte içki ele geçirdik, şikayetçi olmak isteyen karakola gelip şikayetçi olabilir" dedi. Müşterilerden sadece 1 kişi karakola giderek şikayetçi oldu. Yapılan denetimlerde sahte içki satan toplam 11, ruhsatsız olan 2 işyeri mühürlendi. Sahipleri hakkında da kaçakçılık suçundan yasal işlem yapıldı.

ÖLÜM TEHLİKESİ VAR

İçki yapımında etil alkol kullanılırken, kaçakçılar ise sahte içki üretiminde çok daha ucuz olan ve sanayide yararlanılan metil alkolü kullanıyor. Metil alkol ile yapılan sahte içki bulantı, kusma, baş dönmesi, baş ağrısı, tansiyon düşmesi, geçici görme bozukluğu, görme bozukluğu ve ölümlere neden olabiliyor.

Son 1 ay içinde yurt çapında yapılan operasyonlarda, yüz binlerce litre sahte içki ele geçirildi. Son olarak Çanakkale'de önceki gün 3.5 ton şarap ile 882 şişe sahte bandrollü şarap bulundu. 12 Aralık'ta Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda ise yılbaşı gecesi piyasaya sürülecek olan 380 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler bulunmuştu. 21 Kasım'da İstanbul'da yapılan baskında da tarihi binaları içki imalathanesine dönüştüren bir çete ortaya çıkarılmış, 120 bin şişe sahte içki ile 10 ton metil alkole el konulmuştu. 3'ü Türkmen 5 kişi yakalanmıştı.

İSTANBUL'DA OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 20 Aralık tarihine kadar 1 ayda yaptığı sahte ve kaçak içki operasyonlarında toplam 12 bin litre metil alkol, 130 bin şişe sahte rakı, viski ve votka, 920 şişe TAPDK bandrollü bulunmayan şarap, 27 bin kullanılmış boş içki şişesi, alkol üretiminde kullanılan damıtma cihazları ile çok sayıda varil, 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Son 1 aydaki sahte ve kaçak içki operasyonlarında toplam 46 kişiye işlem yapıldı. 2017 yılı içinde ise İzmir Narlıdere'de sahte rakı yapan 4 kişi zehirlenmiş, 2 kişi hayatını kaybetmişti.
Habertürk
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