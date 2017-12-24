MTV'ye yüzde 25 zam, meşrubata ÖTV geldi

1 yıllık pasaport harcı 200.9, iki yıllık 327.8, 3 yıllık 465 ve 4-10 yıllık olanlar ise 656 liraya çıkacak çıkacak. B sınıfı ehliyet harcı 495 lira olurken, A, F ve H tipi ehliyetlerin harcı 164 liraya çıkacak. Uluslararası ehliyetler de 330 lira olacak. Avcılık belgesi dernek üyeleri ve üye olmayanlar için 201 ve 220 lira olarak belirlenecek.

Cezalar artıyor

Yılbaşından itibaren kırmızı ışıkta geçmenin cezası 206 liradan 235 liraya çıkarken, alkollü araç kullananların cezası ilk yakalamada 1002, ikinci yakalamada 1256 olacak. Direksiyonda ikinci defa alkollü yakalananlar ise 1098 yerine 1256 lira ceza ödeyecek. Yeni yılda hız sınırını yüzde 30'a kadar aşan sürücüler 235 lira, yüzde 30'un üzerinde aşanlar 488 lira ceza ödeyecek. Emniyet kemeri takmayanlar ve park yasağını ihlal edenler 108 liralık ceza ödemek zorunda kalacak.

İçki, sigara ÖTV'si

Beklenen bir diğer düzenleme de içki ve sigarada ÖTV zammı. Temmuzda alkollü içkide vergi artırılırken, sigarada ÖTV zammı yapılmamıştı. Bu yıl da enflasyonla mücedele kapsamında sigara fiyatlarını artıran ÖTV zammının yapılmayabileceği belirtiliyor. İçkide ise zam büyük olasılık olarak görünüyor.

Enerji içeceği ve soğuk çaya yüzde 10

Daha önce yüzde 40'lık zam yapılması gündeme gelen, ancak tepkiler üzerine zam oranı geri çekilen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) de önümüzdeki yıl yeniden değerleme oranının üzerinde, yüzde 25 tavanında zamlanacak. MTV için uygulanacak yeniden değerleme oranı 1300 cc altı araçlar için yüzde 15, 1300 cc üstü araçlar için ise yüzde 25 olacak. 1 Ocak 2018'den itibaren trafiğe kaydedilecek araçlar için vergilemede taşıt değeri dikkate alınacak. Torba yasayla gelen diğer bazı düzenlemeler de 2018 de vatandaşları ve şirketleri etkileyecek. Kurumlar Vergisi 2018, 2019 ve 2020 için yüzde 22 uygulanacak. Özel iletişim Vergisi de yüzde 7.5 olarak belirlenecek.

Yılbaşından itibaren sade, meyveli gazozlar, limonatalar, nektarlar, alkolsüz biralar, enerji içerecekleri, soğuk çay, meyveli içeceklerden yüzde 10 ÖTV alınacak.