1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MTV'ye yüzde 25 zam, meşrubata ÖTV geldi

2018'de, vergi, harç ve cezalar da zamlanacak. Bakanlar Kurulu'nun ilave bir karar almaması halinde harç ve cezalar yüzde 14.47 oranında artacak
24 Aralık 2017 09:41
Yazdır
MTV'ye yüzde 25 zam, meşrubata ÖTV geldi

1 yıllık pasaport harcı 200.9, iki yıllık 327.8, 3 yıllık 465 ve 4-10 yıllık olanlar ise 656 liraya çıkacak çıkacak. B sınıfı ehliyet harcı 495 lira olurken, A, F ve H tipi ehliyetlerin harcı 164 liraya çıkacak. Uluslararası ehliyetler de 330 lira olacak. Avcılık belgesi dernek üyeleri ve üye olmayanlar için 201 ve 220 lira olarak belirlenecek.

Cezalar artıyor

Yılbaşından itibaren kırmızı ışıkta geçmenin cezası 206 liradan 235 liraya çıkarken, alkollü araç kullananların cezası ilk yakalamada 1002, ikinci yakalamada 1256 olacak. Direksiyonda ikinci defa alkollü yakalananlar ise 1098 yerine 1256 lira ceza ödeyecek. Yeni yılda hız sınırını yüzde 30'a kadar aşan sürücüler 235 lira, yüzde 30'un üzerinde aşanlar 488 lira ceza ödeyecek. Emniyet kemeri takmayanlar ve park yasağını ihlal edenler 108 liralık ceza ödemek zorunda kalacak.

İçki, sigara ÖTV'si

Beklenen bir diğer düzenleme de içki ve sigarada ÖTV zammı. Temmuzda alkollü içkide vergi artırılırken, sigarada ÖTV zammı yapılmamıştı. Bu yıl da enflasyonla mücedele kapsamında sigara fiyatlarını artıran ÖTV zammının yapılmayabileceği belirtiliyor. İçkide ise zam büyük olasılık olarak görünüyor.

Enerji içeceği ve soğuk çaya yüzde 10

Daha önce yüzde 40'lık zam yapılması gündeme gelen, ancak tepkiler üzerine zam oranı geri çekilen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) de önümüzdeki yıl yeniden değerleme oranının üzerinde, yüzde 25 tavanında zamlanacak. MTV için uygulanacak yeniden değerleme oranı 1300 cc altı araçlar için yüzde 15, 1300 cc üstü araçlar için ise yüzde 25 olacak. 1 Ocak 2018'den itibaren trafiğe kaydedilecek araçlar için vergilemede taşıt değeri dikkate alınacak. Torba yasayla gelen diğer bazı düzenlemeler de 2018 de vatandaşları ve şirketleri etkileyecek. Kurumlar Vergisi 2018, 2019 ve 2020 için yüzde 22 uygulanacak. Özel iletişim Vergisi de yüzde 7.5 olarak belirlenecek.

Yılbaşından itibaren sade, meyveli gazozlar, limonatalar, nektarlar, alkolsüz biralar, enerji içerecekleri, soğuk çay, meyveli içeceklerden yüzde 10 ÖTV alınacak.
Milliyet
Bu haberi oylayabilirsiniz 55 4
Bu haber 9,261 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ekmek tarifesi için Bakanlık görüşü alınacak
24 Aralık 2017 22:34		 Çerkezköy'den 20 ülkeye jant ihraç ediyor
24 Aralık 2017 22:28
Zeytin ve zeytinyağında rekor ihracat beklentisi
24 Aralık 2017 19:29		 Cerrahi alet sektöründe dünyaya açıldılar
24 Aralık 2017 19:25
Türkiye'de bir ilk! Kuşadası'nda salyongoz üretecekler
24 Aralık 2017 16:47		 Aydın'da salyangoz yetitirip, ihraç edecekler
24 Aralık 2017 11:48
'Piyalepaşa'da 500 aileyi ev sahibi yapacağız'
24 Aralık 2017 08:50		 Zeybekci: Bitcoin'in saadet zinciri olma riski yüksek
24 Aralık 2017 08:00
Oyun karakteri çalıp, araba fiyatına satıyorlar
24 Aralık 2017 07:30		 Kanal İstanbul'da geri sayım başladı
24 Aralık 2017 07:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
MEB'den alan değişikliği açıklaması
2017 taşınır mali yıl sonu işlemleri
MEB'den okul pansiyonlarından kesilen ödenek yazısı
Aracı stop ettiren sürücü adayını araçtan indirmeyen öğretmene verilen ceza iptal edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
serkan kırıntılı 2
kamuya 110 bin memur alınması 1
23.12.2017 real madrid vs barcelona maçı 3
arda turan 2
maicon pereira roque 1
fatih terim 2
29.12.2017 anadolu efes vs brose baskets bamberg maçı 1
fenerbahce düşmanlığı 1
hem dindar hem atatürkçü olan insan 4
reaktif 1
SON İLANLAR
Tarım Bakanlığı, ziraat mühendisi ve veteriner mezunları dahil 5 müfettiş yardımcısı alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 10 uzman yardımcısı alacak
Duraliler Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Sülümenli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Elazığ Baskil SYDV Personel Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam