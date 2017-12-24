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Cezaevi firarisi uyuşturucu satarken yakalandı

Adana'da 4 ayrı suçtan 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan ve aynı zamanda cezaevinden firar eden bir kişi güven tim ekipleri tarafından uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı
24 Aralık 2017 09:46
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Cezaevi firarisi uyuşturucu satarken yakalandı

Adana'da 4 ayrı suçtan 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan ve aynı zamanda cezaevinden firar eden bir kişi güven tim ekipleri tarafından uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipler Amirliği güven tim ekipleri, Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde devriye görevi yaparken 2896 Sokak'ta bir kişinin uyuşturucu sattığını fark etti. Polisin geldiğini gören şahıs, elindeki malzemeleri ağaç dibine atıp kaçmaya başladı. Polis kısa süren kovalamanın ardından şahsı yakaladı. Ağaç dibinden 6 rulo esrar, 48 uyuşturucu hap ele geçirildi. Zanlının üst kontrolünde isminin Ferhan K. olduğunu belirlendi.

Ferhan K.'nın yapılan GBT sorgusunda ise 4 ayrı suçtan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.

Emniyette ifadesi alınan zanlı, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

Fatih Keçe

İhlas Haber Ajansı
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