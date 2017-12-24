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Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bu sabah telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bu sabah telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve Kudüs konusu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aliyev'in doğum gününü de kutladığı görüşmede, Kudüs'le ilgili olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yapılan oylama sonucundan duyulan memnuniyet dile getirildi. İli lider, ikili ilişkileri her alanda daha da geliştirme konusunda mutabık kaldılar.
Derya Yetim
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