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Erdoğan: Trump ile görüşme ile ilgili verilmiş kararım henüz yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'nin Kudüs kararı sonrası ABD Başkanı Trump ile görüşme ihtimaline dair, "Kendisini öyle veya böyle yine de tabii ki arayabiliriz ama şu anda bir verilmiş kararım henüz yok." dedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunacağı Sudan'a hareket etmeden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.
BM'nin Kudüs kararı sonrası ABD Başkanı Trump ile görüşme ihtimaline dair Erdoğan, "Kendisini öyle veya böyle yine de tabii ki arayabiliriz ama şu anda bir verilmiş kararım henüz yok." ifadelerini kullandı.
"Katil sürülerini Afrika kıtasında da barındırmamakta kararlıyız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayır, eğitim, diyalog diyerek milleti kandıran FETO'cu alçaklar, Afrikalı kardeşlerimizin ihtiyaçları üzerinden de sömürü çarklarını özellikle döndürüyorlar. 15 Temmuz gecesi yaşananlar tüm dünyada bu örgütün gerçek yüzünü ifşa etti. Birçok Afrika ülkesi darbe teşebbüsünün hemen ardından hem FETÖ'cüleri sınır dışı etti hem de örgüte ait okulları Maarif Vakfımıza devretti. Gün geçtikçe bu sayının arttığını görüyoruz. Daha da artacağına inancım tamdır. Bu katil sürülerini Afrika kıtasında da barındırmamakta kararlıyız." şeklinde konuştu.
KHK ile yapılan 'tek tip' düzenlemesi
KHK ile yapılan 'tek tip' düzenlemesi ile ilgili olarak Erdoğan, "Bu, aslında mağdurların, mazlumların bir talebidir de. Aslında bu sese bir kulak vermedir. Bu sese kulak vermenin de bir adımıdır bu. Bu, Türkiye'nin kendine mahsus bir olay değil. Şu anda ABD bunu uyguluyor, dünyanın değişik yerlerinde bu uygulanıyor." dedi.
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