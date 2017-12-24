1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan: Havalı bir şekilde duruşmaya gelemeyecekler

KHK'daki "Tek tip kıyafet" düzenlemesiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tek tip elbise anlaşılıyor, böyle bir şey yok. Kravatlı, havalı bir şekilde duruşmaya gelemeyecekler." dedi
24 Aralık 2017 10:56
Yazdır
Erdoğan: Havalı bir şekilde duruşmaya gelemeyecekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yaptı. Erdoğan, "KHK ile alakalı olarak en önemli diyebileceğim şey tek tip elbise meselesi. Bu konuda Adalet Bakanlığı'na inisiyatifi verilen, bayanlarla ilgili çözüm yolları da var. Cezaevine girdiği andan itibaren tek tip elbise anlaşılıyor. Böyle bir şey yok. Kıravatlı, havalı şekilde duruşmalara gelmeyecekler." diye konuştu.

İşte Erdoğan'ın açıklamaları:

"CUMHURBAŞKANI DÜZEYİNDE İLK ZİYARET"

Sudan güçlü tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğumuz dost, kardeş bir ülke. 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından gerek Sudan yönetimi gerek halkı bize en anlamlı desteği veren ülkelerin başında gelmiştir. Bu desteği, dayanışmayı hiçbir zaman unutmayacağız. İstanbul'da düzenlenen Kudüs zirvesine Cumhurbaşkanı bizzat katılarak destek vermişlerdir. Ziyaretim Sudan'a Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret olması hasebiyle ayrıca önem taşımaktadır.

"TÜRKİYE İŞ FORUMU'NA DA KATILACAĞIZ"

Sudan Meclisi'ne de hitap edeceğim. Türkiye İş Forumu'na da katılacağız. Geniş bir iş adamı katılımı ile ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Afrika turunun ikinci ayağında Çad'a ziyaret gerçekleştireceğiz. Yine Cumhurbaşkanlığı seviyesinde Çad'a ilk ziyaret.

Yaklaşık 7 yıl önce Tunus halkının başlattığı demokrasi yürüyüşü tüm bölge için ilham kaynağı olmuştu. Türkiye bu süreçte Tunus'a en güçlü destek veren ülkelerin başında gelmiştir. İkili ilişkilerimizi stratejik düzeye çıkardık. Bu ziyaretim sırasında da değerli dostum Tunus Cumhurbaşkanı'nı gündemimizdeki konuları ele almak üzere ziyaret ve adımların da planlamasını da yapacağız. 2005'ten itibaren Afrika kıtası ile işbirliğimizin giderek güçlendiğini görüyoruz.

Birçok Afrika ülkesi FETÖ mensuplarını sınır dışı etti. Gün geçtikçe bu sayının daha da artacağını düşünüyorum. Bu ziyaretimin bu anlamda da önemli olduğunu düşünüyorum.

BM'DEKİ TARİHİ KUDÜS OYLAMASI

Amerika'ya çağrımızı yaptık, yapmaya da devam ediyor. Sayın Trump'la da yine görüşme yollarını ararız. Temenni ederim ki sayın Trump da bizi arasın. Başından itibaren İİT dönem başkanı olarak biz onların bizi aramalarını özellikle beklemiştik. Bu konuda aranması gereken ülkelerin başında Türkiye geliyor. Çünkü dönem başkanıyız. Bizimle bunun istişaresini yapmış olsaydı herhalde bu yanlışa düşülmezdi diye düşünüyorum. Kendilerini arayabiliriz ama şu anda böyle bir karar yok.

Filistin ile görüşmelerini yapmak suretiyle bunun çalışmalarının birlikte yürütüyorlar. Bu işi bırakmak mümkün değil. Bu işin ikinci adımı başarı ile aşıldı. Bunu 3. adım belki 4. adım takip edecek. Bütün uluslararası güçler, AB gibi, Arap Ligi gibi, Bağlantısızlar gibi... Bunun çalışmasını da Dışişleri Bakanlığımız yürütüyor.

Doğu Guta 400 bin kişinin yaşadığı yer. Acil insani yardıma muhtaç insanlar var. Bunları Putin ile görüşerek oradan insanları ülkemize alıp tedavi, bakım yaptıralım istiyoruz. Bizim Genelkurmayımız, istihbarat birimlerimiz atılması gereken adımları atacaklar.

YENİ KHK'LAR

KHK ile alakalı olarak en önemli diyebileceğim şey tek tip elbise meselesi. Bu konuda Adalet Bakanlığı'na inisiyatifi verilen, bayanlarla ilgili çözüm yolları da var. Cezaevine girdiği andan itibaren tek tip elbise anlaşılıyor. Böyle bir şey yok. Kıravatlı, havalı şekilde duruşmalara gelmeyecekler. Bunların içinde tulum giyecek olanlar var. Çift şey olarak giyenler olacak. Bayanların giyim şekli çok daha farklı olarak değerlendirilecek. Bu aslında mağdurların, mazlumların bir talebidir de. Bu sese kulak vermenin de bir adımıdır bu. Bu Türkiye'nin kendine mahsus bir olay değil. Şu anda Amerika bunun uyguluyor. Daha ileri gideceğim, Guantanamo'da tek tip elbiselerle orada bir yaşam şekli oluşturulmuştur. Son meşhur duruşmada ayaklarına zincir vurmuşlardır. Zincirle mahkemeye getirmişlerdir. Türkiye böyle bir uygulama yapmıyor.

TAŞERON DÜZENLEMESİ

Bu konuyla ilgili olarak da gerçekten gerek Maliye Bakanımız gerek Çalışma Bakanımız bu konuda üzerinde çok çalıştılar. Bizim de burada gayretimiz oldu. Kamu kurumları da bu işin içine alındı. Devletle ilgili olan birçok taşeron, Çaykur'da vs. mevsimlik işçi var. Bazıları diyor, mevsimlik işçi ile taşeronu karıştırıyor. O başka bir şey bu başka bir şey. Bundan sonra aracı olmayacak. Komisyon alır gibi bir taşeron grubu, böyle bir şey yok. Cumhurbaşkanlığı'nda taşeron vardı fakat taşeron olarak çalışan kalkıyor hepsi bizim kadromuzun içine giriyor. Ücret politikası tamamen kalkıyor, daha da farklı. 300-400 belki 500 lira arkadaşlarımız çalışıyor bu başlayacak. Taşeron falan kullanılmayacak. Temizlik işlerini diyelim ki İSTOÇ alacak o yürütecek. İnanıyorum ki çok daha huzurlu, rahat bir döneme böylece girmiş olacağız.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 50 18
Bu haber 11,663 defa okundu. 9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Zarrab, Kılıçdaroğlu'na açtığı davaları geri çekti
24 Aralık 2017 22:46		 Erol Olçok'un eşi 15 Temmuz'u anlatırken duygulandı
24 Aralık 2017 22:10
'Türkiye'nin büyümesinden rahatsız oluyorlar'
24 Aralık 2017 21:58		 CHP'li Özel: Biz istedik ki bir milyon kişi kadro alsın
24 Aralık 2017 21:46
MHP'li Yurdakul'dan sağlık eleştirisi
24 Aralık 2017 21:24		 AK Parti Kilis İl Başkanı Toprak güven tazeledi
24 Aralık 2017 21:00
Sivillere getirilen cezai sorumsuzluk tartışılıyor
24 Aralık 2017 20:42		 Yıldırım, Kilis Belediye Başkanlığını ziyaret etti
24 Aralık 2017 20:30
Başbakan'dan Adıyaman'a hızlı tren müjdesi
24 Aralık 2017 20:15		 Somali'deki Türk üssü ilk mezunlarını verdi
24 Aralık 2017 20:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
MEB'den alan değişikliği açıklaması
2017 taşınır mali yıl sonu işlemleri
MEB'den okul pansiyonlarından kesilen ödenek yazısı
Aracı stop ettiren sürücü adayını araçtan indirmeyen öğretmene verilen ceza iptal edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
serkan kırıntılı 2
kamuya 110 bin memur alınması 1
23.12.2017 real madrid vs barcelona maçı 3
arda turan 2
maicon pereira roque 1
fatih terim 2
29.12.2017 anadolu efes vs brose baskets bamberg maçı 1
fenerbahce düşmanlığı 1
hem dindar hem atatürkçü olan insan 4
reaktif 1
SON İLANLAR
Tarım Bakanlığı, ziraat mühendisi ve veteriner mezunları dahil 5 müfettiş yardımcısı alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 10 uzman yardımcısı alacak
Duraliler Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Sülümenli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Elazığ Baskil SYDV Personel Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam