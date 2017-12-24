3 yıl hapis cezası alanlar 2022 yılına kadar açık cezaevinde cezasını çekecek

696 sayılı KHK ile getirilen düzenlemeye göre, terör ve cinsel suçlar dışında, 2022 yılına kadar kasıtlı suçlardan 3 yıla, taksirli suçlarda ise 5 yıla kadar hapis cezası alanlar, cezalarını doğrudan açık ceza infaz kurumlarında çekecek

Açık cezaevi ne demektir?

Açık cezaevi hükümlülerin iyileştirilmelerine, çalıştırılmalarına ve meslek edinmelerine öncelik verilen, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan, güvenlik bakımından kurum görevlilerinin gözetim ve denetimi ile yetinilen kurumlardır.Açık cezaevlerine ayrılan hükümlüler cezaevi dışında iş alanlarında çalışabilir, kimse tarafından dinlenmeden telefonla konuşabilir, çeşitli etkinliklere katılabilir, aileleriyle bağlarını sürdürmeleri-güçlendirmeleri ve dış dünyaya uyumlarını sağlamak için izin alabilirler.

Yılda üç defa, yani dört ayda bir, yol süresi ile birlikte 7 güne kadar izinli olarak dışarıda yakınları ile vakit geçirebilirler

KHK İLE GETİRİLEN YENİ HÜKÜM

MADDE 111- 2/7/2012 tarihli ve 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanunun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "31/12/2017" ibaresi "31/12/2022" şeklinde değiştirilmiştir.

DÜZENLEME YAPILAN MADDE

(2) Terör suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar hariç olmak üzere;

a) Kasıtlı suçlardan toplam üç yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olanların,

b) Taksirli suçlardan toplam beş yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkum olanların,

c) Adli para cezasının infazı sürecinde tazyik hapsine tabi tutulanların,