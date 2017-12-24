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Diyarbakır'da yedieminler hurdalığı döndü

Kentte yedieminlere bırakılan milyonlarca TL değerinde binlerce araç çürümeye terk edildi
24 Aralık 2017 11:42
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Diyarbakır'da yedieminler hurdalığı döndü

Diyarbakır'da çeşitli nedenlerle yedieminlere bırakılan binlerce araç, çürümeye terk edildi. Bazı araçların otopark ücretlerinin kendi değerini aştığı öğrenilirken, kentteki yediemin otoparklarında yaklaşık 60 milyon TL'lik aracın bulunduğu belirtildi.

Diyarbakır'da başta kredi ve vergi borcu olmak üzere çeşitli gerekçelerle yedieminlere bırakılan binlerce araç hurdaya döndü. Kentte bulunan 6 adet yediemin otoparkına bırakılan araçlar çürümeye terk edilirken, bazı araçların uzun yıllar önce bırakılması nedeniyle otopark ücretlerinin kendi değerlerini aştığı belirtildi. Yedieminlerde terk edilen araçların toplam fiyatının yaklaşık 60 milyon TL değerinde olduğunun tahmin edildiği de kaydedildi. Otopark işletmecileri ciddi bir şekilde mağduriyet yaşadıklarını belirterek, söz konusu sorunun çözülmesini istedi.

"2008'den beri bekleyen araç var"

Yediemin otoparkı işletmecisi Esat Güngörür, 2008 yılından beri otoparklarda bekleyen araçların olduğunu ifade ederek, "Bu araçlar muhafaza değerini kaybetmiş olmasına rağmen bir türlü kayıtları silemiyoruz, sildiremiyoruz. Biz bu araçları teslim alırken resmi tutanak ile imza karşılığı teslim alıyoruz. Gereken birimler tarafından bu araçların ya satılması gerekiyor ya da çıkış işlemleri ile ilgili sahiplerine teslim etmemiz gerekiyor ama ne yazık ki bugüne kadar otoparkta bulunan araçların yüzde 60'ı muhafaza değerini kaybetmiş araçlardan ibaret. Kanuna göre 180 günü bulunan araçların araç sahibi veya alacaklılar tarafından otoparktan çıkarılmadığı takdirde Milli Emlak Müdürlüklerine resmi yazı gönderilmesi ve onların da gereken yazışmaları sonucu satılması gerekiyor. Özellikle motosikletlerle ilgili çok ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Yıllardan beri sadece bir otoparkımızda 500'den fazla motosiklet var ama bunların içinde 2010 yılından beri duran motosikletler var. Ne yazık ki Milli Emlak Müdürlüğü tarafından satıldığı zaman da gerçekten biz hiçbir şey alamıyoruz. Sorumluluk olarak lüks araçlardan bir farkı yok ama konu ücrete geldiği zaman sadece boynumuzda ağır bir yük, büyük bir sorumluluk ve 1 lira almadan o araçları teslim etmek zorunda kalıyoruz ve ciddi bir şekilde mağdur oluyoruz" dedi.

"Devletin kasasına gireceğine çürüyor"

Güngörür, araçların normal zamanda ve kanunların belirlediği tarihlerde satılması halinde devletin kasasına önemli miktarda para gireceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ama ne yazık ki hem devlet, hem vatandaş hem de biz zarar ediyoruz. Bu zararı oluşturanlar ortaya çıksın istiyoruz. Benim otoparkımdaki araçların yaklaşık değeri eski para ile 15 trilyon (milyon). Yedieminlerin bu sıkıntıları sadece Diyarbakır'da değil Türkiye genelinde böyle. Diyarbakır'da da 6 civarında yediemin otoparkı var ve çok sayıda araç çürümüş durumda. Örnek olarak otoparka getirilen bir kamyon zamanında satılmış olsaydı devletin kasasına ciddi bir para girecekti. Sonra motorlu taşıtlar vergisi de alınacaktı ama araç 2010 yılından beri otoparkta çürümeye mahkum ve ne yazık ki devletin kasasına ne bir kuruş giriyor ne vatandaşın mağduriyeti giderilmiş oluyor. Bunun yanında otoparkçı da mağdur oluyor. Herkes de gelip otoparkçılardan hesap soruyor ama ne yazık ki görevini yapan da olmuyor."

"Adalet Bakanlığının verdiği fiyatın aynısını istiyoruz"

2012 yılında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığının aldığı çekici ücretleri ile ilgili kararı 2015 yılında değiştirdiğini kaydeden Güngörür, şunları söyledi:

"2012'de motorinin litre fiyatı, asgari ücret ile çalışan elemanlarımızın ücreti, sigorta primleri hepsi belli idi. Aradan üç yıl geçti fiyat artacağına düştü. Müracaat ettik, bu fiyatlar bizi kurtarmıyor diye defalarca müracaatta bulunduk ama değiştirmediler. Biz Adalet Bakanlığının vermiş olduğu fiyatın aynısını istiyoruz, başka da bir şey istemiyoruz. Bu konuda biz mağduruz. Bugün biz şehirden bir otomobil çekersek 70 TL alacağız. Bunun üzerine 1 lira dahi fazla para alamayız ama ne yazık ki Zabıta Daire Başkanlığı bugün kendi çektiği araçlar için 80 lira alıyor. Biz sadaka istemiyoruz hakkımız neyse onu istiyoruz. Diyarbakır'da ortalama 60 trilyonluk aracın çürümeye mahkum edildiğini düşünüyorum."

Yediemin otopark işletmecisi Üzeyir Akak da, benzer sorunlarından yakınarak, "Otoparkımda 300'e yakın araç var ve bunların maddi değeri eski para ile 15 trilyona (milyon) yakın" ifadelerinde bulundu.

Emrah Kızıl - Mehmet Pişkin

İhlas Haber Ajansı
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