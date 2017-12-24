Darbenin bastırılmasına katılan tüm vatandaşlara koruma kalkanı getirildi

696 sayılı KHK ile getirilen düzenleme çerçevesinde, 15 Temmuz darbesinin bastırılmasında karar alan kişilere koruma kalkanı getirildi

Daha önce yapılan düzenlemeler ile, darbe girişiminin bastırılmasında görev alan, karar alan ve bu kararları hayata geçiren tüm kamu personeline "hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmayacağı" yönünde düzenleme yapılmıştı.

696 sayılı KHK ile bu koruma kalkanı, darbenin bastırılmasında görev lan tüm vatandaşlara getirilmiştir.

İlgili düzenleme şu şekildedir:

MADDE 121- 8/11/2016 tarihli ve 6755 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 37 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır."

