|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
KHK'da öğretmenlerin okutabileceği dersler için düzenleme
696 sayılı KHK'da yer alan hükme göre, Öğretmenliğe atananların alanlarına göre aylık karşılığı okutacağı dersler Bakanlık tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenecek
696 sayılı KHK'da yer alan hükme göre, Öğretmenliğe atananların alanlarına göre aylık karşılığı okutacağı dersler Bakanlık tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenecek
Öğretmenliğe atananların alanlarına göre aylık karşılığı okutacağı dersler bugüne kadar Talim ve Terbiye Kurulu Kararıyla belirlenmekteydi.
696 sayılı KHK'da yer alan hükme göre bu düzenleme yönetmelikle yapılacak.
İŞTE KHK'DA YER ALAN HÜKÜM
MADDE 130- 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
"Öğretmenlerin aylık karşılığı okutacağı dersler
EK MADDE 6- (1) Öğretmenliğe atananların alanlarına göre aylık karşılığı okutacağı
dersler Bakanlık tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir."
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
Bu haberi oylayabilirsiniz 13 4
Bu haber 11,677 defa okundu. 6 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI