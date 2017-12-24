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Çalışma Bakanından taşeron açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmelerine ilişkin açıklama yaptı
24 Aralık 2017 12:23
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Çalışma Bakanından taşeron açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda 696 sayılı KHK ile taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

450 bin kişinin sürekli işçi kadrolarına geçeceğini ve sınavı mevcut düzenleme gereği koyduklarını söyleyen Sarıeroğlu taşeron düzenlemesinden faydalanacak kurumları da açıkladı. İşte o kurumlar:

Genel bütçe kapsamındaki TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu, Sayıştay, Bakanlıklar, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, AFAD, Gelir İdaresi Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü.

Özel bütçe kapsamında ise Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler, ÖSYM, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Atatürk Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, TODAİE, TÜBİTAK, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Adalet Akademisi, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Spor Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türk Akreditasyon Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Patent Ve Marka Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, KOSGEB, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu, Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, denetleyici ve düzenleyici kurumlardan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Rekabet Kurumu, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun, taşeron düzenlemesinden yararlanacak kurumlar arasında yer aldığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün yanı sıra özel bütçeli Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Kalkınma Ajansları, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği ve Biriktirme Yardımlaşma Sandığı, Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri, kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ve Spor Toto Teşkilatı Başkanlığının, taşeron düzenlemesinden yararlanacak kurumlar arasında yer aldığını açıkladı.

Sarıeroğlu'nun konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar ise şöyle:

"Şu an belediyelerimizde personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı kapsamında çalışanların tamamını, belediyelerimizin iktisadi teşekküllerinde işçi kadrolarına alıyoruz."

"(Taşeron düzenlemesi) Herhangi bir olumsuz olacak ya da eleme anlamı taşıyacak hiçbir düzenleme yapmadık. Bu anlamda, mevcutta çalışan kardeşlerimizin içi de rahat olsun."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu: " 'Çöp, park, bahçe, temizlik işçilerini kapsama almıyor' şeklinde bazı bilgi kirlilikleri vardı. Orada daha ileri bir düzenleme yapıyoruz. Orada, hizmet alımlarının tamamını, hiçbir şekilde personel alımı kriteri de koymadan, tüm park, bahçe, temizlikle ilgili ihaleleri artık belediyelerimizde ortadan kaldırıyoruz. Tamamı, belediyelerimizin iktisadi teşekkülleri üzerinden gerçekleştirilecek."

"Şimdi görüyorum, taşeron sınavına hazırlık kitapları, kursları açılmış. Asla buralara gitmesinler. Bu kitaplarla vesaire bizim işimiz yok. Zaten kendilerini ispat etmiş durumda bu kardeşlerimiz."

"Şu anda sendikalı kardeşlerimiz var, toplu sözleşme yapılmış süreçler söz konusu. Biz mevcut aynı şekilde devam ettireceğiz. 52 günlük bir ilave tediye artışımız olacak. Yıllık brüt olarak 4 bin 621 lira, tabii asgari ücret değiştiği zaman bu rakam da artmış olacak. Bu ilave tediyeyi yılda 4 parçada vereceğiz inşallah. Bu şekilde tüm kadroya geçen sürekli işçilerimizin de ücretlerinde bir artış da söz konusu olmuş olacak."

"(Taşeron düzenlemesi) Kıdemleriyle birlikte geçişlerini gerçekleştireceğiz, o anlamda da çalışanlarımızın içi rahat olsun. Kıdem kazanılmış bir haktır."

"Kadroya geçen çalışanlarımızın ücretlerinde bir artış söz konusu olacak."
Memurlar.Net
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