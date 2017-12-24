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Erken yaşta evliliğe aile boyu hapis cezası

Sakarya'da 18 yaşından küçük evlenen damat, babası ve kayınpederi, açılan kamu davasında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Oğlu, torunu ve dünürü cezaevine giren Meryem Küçük ve iki çocuğu ile ne yapacağını şaşıran gelin Yeşim Küçük, tutuklanan yakınlarının serbest kalmasını istedi
24 Aralık 2017 12:36
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Erken yaşta evliliğe aile boyu hapis cezası

Sakarya'da 18 yaşından küçük evlenen damat, babası ve kayınpederi, açılan kamu davasında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Oğlu, torunu ve dünürü cezaevine giren Meryem Küçük ve iki çocuğu ile ne yapacağını şaşıran gelin Yeşim Küçük, tutuklanan yakınlarının serbest kalmasını istedi.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde 2011 yılında 17 yaşındaki Günay ile 14 yaşındaki Yeşim Küçük dini nikahla evlendi. Aynı yıl hamile kalan Yeşim Küçük, Adapazarı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde doğum yaptı. Doktor, Yeşim'in 18 yaşından küçük olması nedeniyle hastane polisine haber verdi. Doğum sonrası damat Günay Küçük için 'cinsel istismar' suçlamasıyla kamu davası açıldı. Mahkeme sürerken 18 yaşını dolduran Yeşim ve Günay çifti 2014 yılında resmi nikah kıydı ve bir çocukları daha oldu. Mahkemenin sonuçlanması sonrasında aile kararı temyiz ettirmek için Yargıtaya başvurdu. Yargıtay, dosyayı onaylanarak Günay Küçük'e 'cinsel istismar' suçundan 8 yıl 6 ay, babası Güngör Küçük ve kayınpederi Ramazan Çil'e ise

'cinsel istismara yardım ve yataklık' suçundan 4 yıl 4 ay hapis cezası vererek Ferizli Cezaevi'ne gönderdi.

"Sokağı mı atsaydık?"

Babaanne Meryem Küçük ve gelin Yeşim Küçük, tutuklanan yakınlarının serbest kalmasını istedi. Karara tepki gösteren Meryem Küçük, "Gelinim bize geldiği zaman 14-15 yaşlarındaydı, oğlum da 17 yaşındaydı. Sevmiş oğlumu, geldi bize. Kayınpeder kesinlikle istemediğini söyleyerek yaşlarının küçük olduğunu söyledi. Bunun ardından gelinim gitti ve tekrardan geldi. Gelinim bize tekrar geldiği zaman sokağa mı atsaydık, kötü yola mı girseydi, ne yapacaktık? O zamandan beri verdiler mahkemeye, bu konu sonrasında adliyeye giderek ifade verdik. Benim çocuğumu, torunumu, dünürümü hapse attılar. Geride kalan ailesine, ailemize kim bakacak. Diğer çocuğum Diyarbakır'da asker, bize bir yol göstersinler, hiç olmazsa birini göndersinler. Bu durumun sonu ne olacak. Benim çocuğumu, kocamı bana versinler" dedi.

"Nereye elimizi uzatsak boş kalıyor"

Yeşim Küçük ise, "Küçük yaşta evlendiğimizden dolayı eşim, babam ve kayınpederimi hapse attılar. Mağdur durumdayız şuanda. 14 yaşında evlendim, o zaman eşim de 17 yaşındaydı. Sevdik birbirimizi, kayınpederim dışarı atmadı, babam da atmadı razı oldular. Elimiz kolumuz bağlı, ne yapacağız bilmiyorum. Nereye elimizi uzatsak boş kalıyor. Cumhurbaşkanım size sesleniyorum; iki tane çocuğum var, artık çocuklarımız var. Yani evlendikten 7 sene sonra habersiz bir şekilde aniden alıp götürdüler eşimi, babamı ve kayınpederimi. Hiçbir şekilde haberimiz yok. Çok zor durumdayız, ne yapacağız bilmiyorum. Başımızda erkek kalmadı. Kayınpederim yok, kaynım Diyarbakır'da asker, kardeşim okuyor, annem kalp hastası, bize bakacak biri kalmadı. 2 haftadır içerideler, cezaları onanmış. Zor durumdayız, babalarımı ve eşimi istiyorum, adamsız kaldık" diye konuştu.

"Kötü bir şey yapmadık, sadece yuva kurduk"

Kötü bir şey yapmadıklarını, sadece yuva kurduklarını söyleyen Yeşim Küçük, "Eşim ile küçük yaşta evlendiğimizden dolayı babam, kayınpederim ve eşime ceza verdiler. Mahkemede onandı cezaları ve onları cezaevine koydular. Şuan çok zor durumdayız, ne yapacağız bilmiyorum. 2 tane çocuğum var, elim kolum bağlı. Kimsemiz yok, gidip kapısını çalıp bize yardımcı olabilecek hiç kimsemiz yok. 2011 yılında evlendik, 2014 yılında muamelemizi yaptık. Beni sokağa atmadılar, sahip çıktılar. 2 tane çocuğum oldu, tam düzene girdik derken bu olay ile karşı karşıya kaldık. Çok borcu var eşimin, şuan ne yapacağım bilmiyorum, mağdur durumdayım. Biz vatanımızı, milletimizi seven insanlarız. Benim eşim uzman çavuş olmak için İzmir Foça'ya gitmişti, bu olaylar sonrasında geri geldi. Biz kötü bir şey yapmadık, sadece yuva kurduk" şeklinde konuştu.

Burak Can Tokyürek - Mustafa Özdemir - Remzi Şimşek

İhlas Haber Ajansı
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