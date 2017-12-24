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Bakan'dan taşeron personel sınav kitapları için uyarı!
Çalışma Bakanı: Hiçbir taşeron personeli sınav kitabı almamalı
AA'ya konuk olan Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, taşeron sınavına hazırlık kitapları, kursları açılmış. Asla buralara gitmesinler. Bu kitaplarla vesaire bizim işimiz yok, dedi
AA'ya konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu: "Şimdi görüyorum, taşeron sınavına hazırlık kitapları, kursları açılmış. Asla buralara gitmesinler. Bu kitaplarla vesaire bizim işimiz yok. Zaten kendilerini ispat etmiş durumda bu kardeşlerimiz." dedi
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