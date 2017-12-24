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Evinin altında yüz binlerce solucan besliyor

Sivas'ta bir esnaf emeklisi, evinin zemin katında merakla üretimine başladığı solucanları tarım alanlarında gübreleme amaçlı kullanmak üzere talep edenlere hediye ediyor
24 Aralık 2017 12:44
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Evinin altında yüz binlerce solucan besliyor

Sivas'ta yaşayan esnaf emeklisi Osman Çakmak, merakla evinin zemin katında solucan üretimine başladı. Çakmak, solucanları tarım alanlarında gübreleme amaçlı kullanmak üzere talep edenlere hediye ediyor.

Sivas'ta yaşayan esnaf emeklisi Osman Çakmak, 4 yıl önce solucan üretiminin nasıl yapıldığını merak ederek evinin zemin katındaki 20 metrekarelik odada sabah kahvaltılarında içtiği çaydan geriye kalan posalar ile solucan üretmeye başladı. İlk yıl ürettiği solucanların sayısı 10 bine ulaşırken, 4 yılda solucanların sayısı 1 milyonu ulaştı. Hızla sayıları artan solucanlar, 20 metrekarelik odaya sığmaz oldu. Solucanları beslemek için komşularına yoğurt hediye edip karşılığında çay posası toplayan Çakmak, şimdilik tarım alanlarında gübreleme amaçlı kullanmak üzere talep edenlere solucanlardan hediye ediyor. Çakmak, ilerde üretimi genişletip solucan gübresi ticareti yapmayı planlıyor.

Solucan üretmeye merakla başladığını anlatan Osman Çakmak, "Bu işe merakla başladım. Meraktan başladığım bu işin içinde kendimi buldum. Meraklarımızı araştırmalarımızla ve arkadaşlarımızın destekleriyle bu işe 10 bin tane solucanla başladık. Beceririz beceremeyiz korkusu vardı üzerimde. Çok şükür becerdik de inşallah. Bu işe 3-4 yıl önce başladık ama onun öncesinde 2 yıllık bir araştırma süreci var. Çok korkuyorduk ama korkacak bir şey olmadığını şimdi çok daha iyi anlıyorum. Şu an solucanlarıma baktığım alan 20- 25 metrekarelik bir alan. Bu alanda 1 milyona yakın solucanımız vardır. Bu solucanlar kendini katlaya katlaya her geçen gün çoğalıyor. Soğuk hava iklimini çok sevdikleri için Sivas'ta üretimde randıman aldık. Yaz aylarında 2-3 aylık dönemde biz yavru göremiyoruz. Normalde bu mevsimde yavrudan geçemezsin ama yazın biz yavru göremiyoruz" dedi.

Çakmak, düşünülenin aksine solucanların çok temiz ve yararlı canlılar olduğunu belirterek, "Çevremizdeki insanlar önyargılı ama ben de ilk başta önyargılıydım. İsmini duyduğumda tiksindirici bir hayvan olduğunu düşünüyordum ama şu an dünyanın en temiz hayvanı bu bence. Çevremizi temizleyerek bizlere gübre üretiyor. Bu hayvanın gübresi normal bir gübreden çok değerli, hiçbir kimya maddesi bulunmuyor içinde. Kimyasal maddeyi bile 9 kat değerlendirip bizlere veriyor. Sivas'ta semt pazarlarında pazar atıklarını topluyorum ve bu hayvanlara veriyorum. Şu anda ilk başladığımız yere sığmamaya başladık, büyük bir yere taşımayı düşünüyoruz. Yaz aylarına geldiğimizde yer sıkıntım olmaya başlayacak. Büyük bir yer bulmam lazım, çünkü şu an 1 milyon olan solucan sayısı yaza 2 milyon olacak. Her geçen gün çoğalmaya devam edecek. Erzurumlular gibi çayı çok seviyorlar. Komşulara, akrabalara yoğurt bidonlarıyla yoğurt dağıtıp, yerine çay posası alıyorum. Çayı çok seviyorlar" diye konuştu.

Onur Erden - Veysel Korkmaz

İhlas Haber Ajansı
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