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Taşeron düzenlemesinin yapıldığı kurumlarda, bundan sonra KPSS ile alım yapılacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, taşeron düzenlemesi sonrasında, bu tür personel alımlarının KPSS ile olacağını açıkladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, taşeron düzenlemesi sonrasında, bu tür personel alımlarının KPSS ile olacağını açıkladı
Taşeron düzenlemesiyle, taşeron personel kamudaki işçi kadrolarına geçirildi.
Peki bundan sonra, kamu kurumları, taşeron personelin yaptığı işlere nasıl personel alacak.
Bu soruya Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, AA'da katıldığı programda açıklık getirdi.
Sarıeroğlu bundan sonra, taşeron düzenlemesinin yapıldığı kurumlara, İŞKUR aracılığıyla işçi alınacağını belirtti. Buna göre lise ve üstü öğrenim gerektire kadrolar için KPSS puanına dayalı, lise düzeyi altı öğrenim gerektiren kadrolar için ise kurayla alım olacak dedi.
Bakan Sarıeroğlu, alımlarda, en yüksek puana sahip 3 katı adayın sınava alınacağını söyledi.
Belediyelere alınacak personelle ilgili olarak ise İçişleri Bakanlığının genel bir çerçeve düzenleme yapacağını ifade eden bakan Sarıeroğlu, "Bu şekilde oradaki personel alım sürecini de disipline edeceğiz" dedi.
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