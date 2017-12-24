Üç çocuk annesi KOSGEB desteğiyle iş yeri açtı

Siirt'te, evinde kokulu taştan çeşitli objeler yapan ev hanımı Hatice Bayat, artık ürünlerini Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) desteğiyle açtığı iş yerinde satıyor.

Üç çocuk annesi Bayat, atölyeye dönüştürdüğü evinin salonunda başladığı ve ilk zamanlarda sadece arkadaşlarına hediye ettiği kokulu taş ürünleri için yoğun sipariş almaya başlayınca iş yeri açmaya karar verdi. Bunun üzerine KOSGEB genç girişimci eğitimi kursuna katılan Bayat, sertifika aldı.

Hobi amaçlı başladığı ürünleri ilk etapta evinde ürettiğini anlatan Bayat, ürünlerinin beğenilmesi üzerine yakınlarının önerisiyle girişimcilik kursuna katıldığını söyledi.

Ardından KOSGEB desteğiyle işyeri açtığını vurgulayan Bayat, "İşletmede kokulu taşlar üretiyordum sonra müşterilerimin isteklerine göre değişik süs ürünleri de yapmaya başladım. İşimi bu şekilde büyütmüş oldum. Ahşaptan, özel tasarım gibi değişik ürünleri süsleyip sunuyorum." dedi.

"Gururluyum, mutluyum, yanımda çalışan bir elemanım var. Bu hem onun hem de benim için güzel bir şey. İşi sadece kendi açımdan yapmıyorum." ifadelerini kullanan Bayat, şunları kaydetti:

"Mermer tozunun ham maddesini, kokusunu bile satıyorum. Ben 3 çocukla ev ve bir işletme idare edebiliyorsam, çok fazla sorumluluğu olmayan insanların da bu işi yapabileceğine inanıyorum. O yüzden desteği olmayan insanlara KOSGEB'e başvurmalarını tavsiye ediyorum. KOSGEB gerçekten çok güzel destek sunuyor. Ben bütün demirbaşlarımı KOSGEB sayesinde karşıladım. Yazıcım, klimam, raflarım, yapı ekipmanlarım gibi her şeyi kurum sayesinde aldım."

-"Kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz"

KOSGEB İl Müdürü Ömer Erkılıç ise iş fikri olan, kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan kadın girişimcilere kurum olarak destek verdiklerini söyledi.

KOSGEB'in, işletmesini açacak kadın girişimcilere 50 bin liraya kadar hibe destek 100 bin liraya kadar da sıfır faizli ekipman kredisi verdiğini belirten Erkılıç, "Kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz. İş fikri olan, kendi ayakları üzerinde durabilen tüm girişimcilerimizi KOSGEB'e bekliyoruz." dedi.