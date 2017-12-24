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Asgari ücret bu hafta açıklanacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu asgari ücretin bu hafta açıklanacağını belirtti
AA'ya konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu: "(Asgari ücret) Yılın sonunda pozitif hava uyandıracak, etki yapacak bir rakamı Allah açıklamayı nasip eder inşallah. Bu hafta açıklayacağız, 1 Ocak itibarıyla da uygulanmaya başlayacak." dedi
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