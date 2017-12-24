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Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı kuruldu

OHAL kapsamındaki 696 sayılı KHK'de Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı kuruluşuna ilişkin düzenlemeye yer verildi
24 Aralık 2017 13:09
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Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı kuruldu

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamındaki 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı kuruldu.

  • İki yeni KHK yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı KHK ile 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye ek yapıldı.

Ek maddeye göre, şehit yakınları ile gazilere manevi ve maddi destek sağlamak, toplumla ve kendi aralarında iletişim ve dayanışmalarını güçlendirmek, şehit yakınları ve gazilere yönelik sosyal, sportif, eğitim, kültür ve diğer alanlarda faaliyetlerde bulunmak amacıyla Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı kuruldu.

Merkezi Ankara'da olacak Vakfın gelirlerini; yurt içinde ve yurt dışında yapılacak her türlü faaliyet ve hizmetler karşılığında elde edilen gelirler, Bakanlar Kurulu kararı ile genel bütçeden veya kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak tutarlar, ulusal veya uluslararası fonlardan aktarılan hibeler de dahil olmak üzere her türlü şartlı veya şartsız bağış, irat ve vasiyet bağışları ile ayni veya nakdi yardımlar, Vakfa ait taşınır ve taşınmazlar ile diğer haklardan elde edilen gelirler, iktisadi işletme, iştirak ve ortaklıklardan sağlanan gelirler ile diğer gelir kalemleri oluşturacak.

Vakıf; kurumlar vergisinden (iktisadi işletme ve iştirakler hariç), yapılan bağış ve yardımlar sebebiyle veraset ve intikal vergisinden, Kanun Hükmünde Kararnamede sayılan faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler yönünden harçlardan, bu kapsamda düzenlenen kağıtlar nedeniyle damga vergisinden, taşıtları dolayısıyla motorlu taşıtlar vergisinden ve sahip olduğu taşınmazları dolayısıyla emlak vergisinden muaf tutulacak.

Vakfa makbuz karşılığı yapılacak hibe, bağış ve yardımlar, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde beyanname üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla beyan edilen gelirden veya kurum kazancından indirilebilecek.

Vakfın faaliyetleri, malvarlığı, organları, oluşumu ve görevleri ile diğer hususlar Vakıf Resmi Senedinde düzenlenecek.

Vakıf Mütevelli Heyetinde cumhurbaşkanı tarafından seçilen üyeler ile Vakıf Resmi Senedi'nde gösterilen üyeler yer alacak. Ayrıca Vakfın kuruluş amaçları doğrultusunda şehit yakınları ve gazilere yönelik yüksek yararlılık gösteren kişilere cumhurbaşkanı tarafından şeref üyeliği verilebilecek.

Başbakanlık ve Bakanlık bünyesinde şehit yakınları ve gaziler için açılmış hesaplarda biriken miktarların 10 milyon lira tutarındaki kısmı Vakfın kuruluş malvarlığını oluşturacak. Bu hesaplarda kalan meblağlar Vakfın tüzel kişilik kazanmasını müteakip 15 iş günü içerisinde Vakıf hesaplarına aktarılacak.

Vakfın kuruluş ve faaliyet merkezi olarak kullanılmak üzere Maliye Bakanlığınca veya Vakıflar Genel Müdürlüğünce uygun görülen taşınmazlar, bedelsiz olarak Vakfın kullanımına tahsis edileceği gibi kamu kurum ve kuruluşları taşınır ve taşınmazlarını Vakfa hibe edebilecek.

Özcan Yıldırım
Anadolu Ajansı
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