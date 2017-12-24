Milletler arası özel okul öğrencilerine düzenleme

- Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile milletler arası özel öğretim kurumlarına devam ederken Türk vatandaşlığını kazananların, bulunduğu öğretim kademesinin sonuna kadar aynı kurumda veya başka bir milletler arası özel öğretim kurumunda öğrenimlerine devam edebilmelerine imkan sağlandı.

696 sayılı KHK, Resmi Gazete'de yayımlandı.

KHK ile 5580 sayılı Kanun'un 5'inci maddesinde yapılan düzenlemeye göre, milletler arası özel öğretim kurumlarına devam ederken Türk vatandaşlığını kazananların, bulunduğu öğretim kademesinin sonuna kadar aynı kurumda veya aynı programı uygulayan başka bir milletler arası özel öğretim kurumunda öğrenimlerine devam edebilmesine imkan verildi.

Öte yandan, KHK ile 2011 tarihli 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, "Öğretmenliğe atananların alanlarına göre aylık karşılığı okutacağı dersler Bakanlık tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir." hükmü eklendi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 5'inci maddesine göre, milletler arası özel öğretim kurumlarına yalnız yabancı uyruklu öğrenciler devam edebiliyor. Yabancı uyruklu kişilerden Türk vatandaşlığını kazanan öğrenciler, devam ettikleri milletler arası özel öğretim kurumlarında öğrenimlerine son vermek durumunda kalıyorlardı. Bu durum da öğrencinin bulunduğu öğretim kademesinde kesintiye yol açıyor ve öğrenim sürecini olumsuz etkiliyordu.