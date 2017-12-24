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Bozdağ: Türkiye ne zaman 'imdat' diyene ölüm yolunu göstermiştir
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Biz büyük devletiz, büyük milletiz diyoruz, öyleyse büyük millet ne zamandan beri 'imdat' deyip kapısına gelenlere ölüm yolunu göstermiştir." dedi
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Biz büyük devletiz, büyük milletiz diyoruz, öyleyse büyük millet ne zamandan beri 'imdat' deyip kapısına gelenlere ölüm yolunu göstermiştir.
Tarihte bunun örneği var mıdır, yok ama bakın bunu anlamayan pek çok çevre var, Türkiye'nin ana muhalefeti de buna dahildir." dedi.
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