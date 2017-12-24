1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Arabası olmayan vatandaşa HGS cezası geldi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet eden ve hayatında hiç arabası olmayan kadına ilginç bir şekilde, Üçüncü Boğaz Köprüsü'nde bulunan Hızlı Geçiş Sisteminden (HGS) ihlal cezası geldi. Kadın, ev adresine gelen ve hayatında hiç görmediği plakayla birlikte isminin yazılı olan HGS cezası ve icra celbini görünce şoka girdi
24 Aralık 2017 13:59
Yazdır
Arabası olmayan vatandaşa HGS cezası geldi

Hayatında hiç arabası olmayan ve araç kullanmasını dahi bilmeyen, İnegöl'de ikamet eden Nevin Uşak'a, Üçüncü Boğaz Köprüsü'ndeki HGS'den ücreti ödemeden geçtiği gerekçesiyle ceza kesildi. Cezanın zamanında ödenmemesi üzerine ise icra takibine başlandı. Nevin Uşak, adresine gelen ceza ve icra celbi ile hayatının şokunu yaşadı.

Cezaya itiraz edecek

HGS'deki sistem hataları nedeniyle yaşanan şaşırtıcı vakalara bir yenisi daha eklendi. Arabası olmayan Nevin Uşak'a 19 Kasım 2017 tarihinde 3. Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolundaki Hızlı Geçiş Sistemini (HGS) kullandığı ve ücret ödemediği gerekçesiyle ceza kesildi. Ceza makbuzuyla birlikte Ankara 30. İcra Dairesinden icra celbinin kendisine ulaştığını ifade eden Nevin Uşak, aracı olmadığını ifade ederek, cezaya anlam veremediğini ve cezaya itiraz edeceğini belirtti.

Salih Bakıcı

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 4 4
Bu haber 1,512 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
17 yaşındaki genç mahalle kavgasında bıçaklandı
24 Aralık 2017 21:40		 'Dur' ihtarına uymayan araçtan uzun namlulu silah çıktı
24 Aralık 2017 21:34
Ankara'da muhasebecinin cansız bedeni bulundu
24 Aralık 2017 21:19		 Tribün liderlerinden 'Dadaş Mehmet' öldürüldü
24 Aralık 2017 21:14
Eski muhtar kaza sonrası tartıştığı sürücüyü öldürdü
24 Aralık 2017 20:35		 Siirt'te uzman çavuşa silahlı saldırı
24 Aralık 2017 19:17
CHP'li eski belediye başkanının aracı kurşunlandı
24 Aralık 2017 17:59		 Kız çocuğunun çığlığı tacizciyi ele verdi
24 Aralık 2017 17:41
İntihar eden kızın görüntüleri ortaya çıktı
24 Aralık 2017 17:37		 Kaza yapan öğretmen hayatını kaybetti
24 Aralık 2017 15:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
MEB'den alan değişikliği açıklaması
2017 taşınır mali yıl sonu işlemleri
MEB'den okul pansiyonlarından kesilen ödenek yazısı
Aracı stop ettiren sürücü adayını araçtan indirmeyen öğretmene verilen ceza iptal edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
serkan kırıntılı 2
kamuya 110 bin memur alınması 1
23.12.2017 real madrid vs barcelona maçı 3
arda turan 2
maicon pereira roque 1
fatih terim 2
29.12.2017 anadolu efes vs brose baskets bamberg maçı 1
fenerbahce düşmanlığı 1
hem dindar hem atatürkçü olan insan 4
reaktif 1
SON İLANLAR
Tarım Bakanlığı, ziraat mühendisi ve veteriner mezunları dahil 5 müfettiş yardımcısı alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 10 uzman yardımcısı alacak
Duraliler Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Sülümenli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Elazığ Baskil SYDV Personel Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam