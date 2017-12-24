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Öldürülen öğretmen çift toprağa verildi
Anne ve babasını öldürdükten sonra intihar eden gençle ailesinin cenazeleri defnedildi
Uşak'ta anne ve babasını öldürdükten sonra intihar eden gençle ailesinin cenazeleri toprağa verildi.
Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alınan baba Murat (52), anne Nadire (49) ve 18 yaşındaki oğulları Fatih Alim Metin'in cenazeleri Yücetepe Camisi'ne getirildi.
Burada yan yana konan tabutların önünde yakınları taziyeleri kabul etti.
Annesi, babası ve kardeşini kaybeden Pamukkale Üniversitesi öğrencisi Mehmet Akif Metin tören boyunca metanetini korumaya çalıştı.
Kılınan namazın ardından cenazeler Banaz ilçesine bağlı Derbent Köyü'nde toprağa verildi.Oğulları'nın öldürdüğü öğretmen çift toprağa verilecek
Cenaze törenine, AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Nacar, AK Parti Uşak İl Başkanı Mehmet Çakın, Murat ve Nadire Metin'in öğretmen arkadaşları, öğrencileri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
- Olay
Uşak Bilim Sanat Merkezi'ndeki mesai arkadaşları,Cuma günü okula gelmemesi üzerine öğretmen Murat Metin'i aramış, ulaşamayınca polis ekiplerine haber vermişti.
Çilingir yardımıyla Metin'in Kemal Öz Mahallesi'ndeki evine giren ekipler, Murat, eşi Nadire ile oğlu Fatih Alim Metin'in tüfekle vurulmuş cesetlerini bulmuştu. Ekipler, üniversite sınavına hazırlanan Fatih Alim Metin'in, öğretmen babası ve emekli öğretmen annesini öldürdükten sonra intihar ettiğini belirlemişti.
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