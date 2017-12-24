Samsun Valiliği'nden 'Iraklılara ait okul' açıklaması

"Iraklı okulları" iddiaları konusunda Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bir apartman dairesinde faaliyet gösterdiği ve herhangi bir tabelasının bulunmadığı belirlenen yer ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze herhangi bir başvuruda bulunulmadığı tespit edilmiştir" denildi.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde Iraklılar tarafından gayri resmi olarak açılan sözde okulla ilgili bazı medya kuruluşlarında çıkan haberler üzerine açıklama gereği duyulmuştur. Buna göre; bir apartman dairesinde faaliyet gösterdiği ve herhangi bir tabelasının bulunmadığı belirlenen yer ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze herhangi bir başvuruda bulunulmadığı tespit edilmiştir. Yapılan incelemede, bahsi geçen yer ile ilgili olduğu tespit edilen Amir Hasair HILIVİ isimli Irak vatandaşı, alınan ifadesinde, Iraklı çocukların Türkçe öğrenmelerine yardımcı olduklarını ve tercümanlık yaptıklarını belirtmiştir. Konuyla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" bilgisi verildi.