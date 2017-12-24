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Isparta'da 28 kişi ihraç edildi, 2 yerel gazete kapatıldı

OHAL kapsamındaki 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Isparta il genelinde kamuda çalışan 28 kişi görevinden ihraç edilirken, daha önceki KHK'lar ile ihraç edilen 1 öğretmen de görevine iade edildi. Isparta'da son KHK ile ayrıca 2 yerel gazete de kapatıldı.
24 Aralık 2017 15:15
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Isparta'da 28 kişi ihraç edildi, 2 yerel gazete kapatıldı

OHAL kapsamındaki 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Isparta il genelinde kamuda çalışan 28 kişi görevinden ihraç edilirken, daha önceki KHK'lar ile ihraç edilen 1 öğretmen de görevine iade edildi. Isparta'da son KHK ile ayrıca 2 yerel gazete de kapatıldı.

SDÜ'den 18 ihraç daha

Son KHK kapsamında Türkiye genelinde ihraç edilen 2 bin 766 kişi arasında, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesinde (SDÜ) görevli 1 öğretim görevlisi, 10 araştırma görevlisi, 1 imam, 1 teknisyen, 1 hemşire, 1 bilgisayar işletmeni, 1 iç denetçi, 1 sağlık teknisyeni ve 1 ebe olmak üzere 18 kişi de yer aldı.

10 kamu görevlisi daha ihraç edildi

Diğer yandan 696 Sayılı KHK'da Isparta kent merkezi ve bazı ilçelerde ihraç edilen öğretmen ve diyanet görevlileri ile bir veteriner de bulunuyor. Buna göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde; kent merkezinde 2, Eğirdir, Gelendost ve Senirkent'te 1'er öğretmen olmak üzere toplam 5 öğretmen görevinden ihraç edildi.

Isparta'daki diyanet görevlilerinde ise kent merkezinde 1 Kur'an kursu öğreticisi, Şarkikaraağaç ilçesinde 1 Kur'an kursu öğreticisi ve 1 imam hatip, Yalvaç ilçesinde ise 1 imam hatip olmak üzere toplam 4 kişi ihraç edildi.

Isparta Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde Veteriner Sağlık Teknikeri olarak çalışan bir kişinin de görevinden atıldığı belirtildi.

1 öğretmen görevine geri döndü

Öte yandan, Isparta'da bir süre önce görevinden ihraç edilen Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görevli 1 öğretmen de son KHK ile görevine iade edildi.
İhlas Haber Ajansı
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