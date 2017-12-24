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Erdoğan'a doğru koşan şahıs panik yarattı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a koşarak platforma çıkan kişi panik yarattı.
AK Parti Şırnak 6'ncı Olağan İl Kongresi'nde dün konuşmasını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salonda bulunanlarla vedalaşırken, platforma bir vatandaş çıktı.
Bu kişinin koşarak Erdoğan'a sarılması, paniğe neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koluyla ittiği kişiyi, korumlar da kucaklayarak uzaklaştırdı.Şırnaklı genç: Tek amacım Cumhurbaşkanı'mıza sarılmaktı
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