|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Kaza yapan öğretmen hayatını kaybetti
Patnos ilçesinde devrilen otomobildeki öğretmen öldü, yeğeni yaralandı
Ağrı'nın Patnos ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu öğretmen öldü, yeğeni yaralandı.
İlçeye bağlı Güvercinli Köyü'ndeki okulda öğretmen olarak görev yapan Aykut Turlu (27) yönetimindeki 34 YA 4983 plakalı otomobil, Yalçınkaya Köyü'nde devrildi.
Kazada öğretmen Aykut Turlu olay yerinde öldü, araçtaki yeğeni Adem Turlu (16) yaralandı.
Yaralanan Turlu 112 Acil Servis ekiplerince Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öğretmen Aykut Turlu'nun cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.
Bu haber 4,483 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI