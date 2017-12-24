1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İBB'den 'su kesintisi' açıklaması

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kağıthane Merkez Mahallesi'nde ana isale hattındaki arızanın giderilerek, bölgeye su verilmeye başlandığı bildirildi
24 Aralık 2017 15:57
Yazdır
İBB'den 'su kesintisi' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kağıthane Merkez Mahallesi'nde ana isale hattında meydana gelen arızanın giderilerek bölgeye su verilmeye başlandığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, dün saat 10.00 itibarıyla Kağıthane Merkez Mahallesi'nde bulunan bin 600 milimetrelik ana isale hattındaki borularda arıza meydana geldiği ve basınç kaynaklı daha büyük arızalara meydan vermemek için duruma derhal müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, arızanın giderilmesi için yer yer 6 metreyi bulan derinliklerde çalışmalar sürerken, aynı mahaldeki yağmur suyu hattında yağış nedeniyle yumuşayan zemin kaynaklı çökme meydana geldiği, bu nedenle de arızanın onarımının uzadığı aktarıldı.

Çalışmaların bugün saat 11.15 itibarıyla tamamlandığı belirtilen açıklamada, hatlara su verilmeye başlandığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İSKİ olarak arızalara derhal müdahale ederek kesintinin en kısa sürede giderilmesi için canla başla çalışmaktayız. Ancak bazen zeminin yaşattığı zorluklar, hava şartları, çökmenin sebebiyet vereceği iş kazalarını önlemeye yönelik gayretimiz gibi hususlar, önceden belirlediğimiz çalışma süremizi olumsuz etkiliyor ve kesinti sürelerinin uzamasına sebebiyet veriyor. Kesinti nedeniyle yaşanan sıkıntılar için özür diler, saygıdeğer İstanbulluların bilgilerine sunarız."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,168 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Zarrab, Kılıçdaroğlu'na açtığı davaları geri çekti
24 Aralık 2017 22:46		 Erol Olçok'un eşi 15 Temmuz'u anlatırken duygulandı
24 Aralık 2017 22:10
'Türkiye'nin büyümesinden rahatsız oluyorlar'
24 Aralık 2017 21:58		 CHP'li Özel: Biz istedik ki bir milyon kişi kadro alsın
24 Aralık 2017 21:46
MHP'li Yurdakul'dan sağlık eleştirisi
24 Aralık 2017 21:24		 AK Parti Kilis İl Başkanı Toprak güven tazeledi
24 Aralık 2017 21:00
Sivillere getirilen cezai sorumsuzluk tartışılıyor
24 Aralık 2017 20:42		 Yıldırım, Kilis Belediye Başkanlığını ziyaret etti
24 Aralık 2017 20:30
Başbakan'dan Adıyaman'a hızlı tren müjdesi
24 Aralık 2017 20:15		 Somali'deki Türk üssü ilk mezunlarını verdi
24 Aralık 2017 20:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şenol güneş 5
nicolas gaitan 1
23.12.2017 real madrid vs barcelona maçı 3
proaktif 1
23.12.2017 sivasspor vs beşiktaş maçı 7
türkiye ab'ye giremez 2
jamel mclean 2
efendi geçinip sürekli el hareketi yapan takım 2
sakal bırakmayan erkeği kadın zannedersin 2
hem dindar hem atatürkçü olan insan 4
SON İLANLAR
Tarım Bakanlığı, ziraat mühendisi ve veteriner mezunları dahil 5 müfettiş yardımcısı alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 10 uzman yardımcısı alacak
Duraliler Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Sülümenli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Elazığ Baskil SYDV Personel Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam