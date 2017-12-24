İBB'den 'su kesintisi' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kağıthane Merkez Mahallesi'nde ana isale hattında meydana gelen arızanın giderilerek bölgeye su verilmeye başlandığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, dün saat 10.00 itibarıyla Kağıthane Merkez Mahallesi'nde bulunan bin 600 milimetrelik ana isale hattındaki borularda arıza meydana geldiği ve basınç kaynaklı daha büyük arızalara meydan vermemek için duruma derhal müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, arızanın giderilmesi için yer yer 6 metreyi bulan derinliklerde çalışmalar sürerken, aynı mahaldeki yağmur suyu hattında yağış nedeniyle yumuşayan zemin kaynaklı çökme meydana geldiği, bu nedenle de arızanın onarımının uzadığı aktarıldı.

Çalışmaların bugün saat 11.15 itibarıyla tamamlandığı belirtilen açıklamada, hatlara su verilmeye başlandığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İSKİ olarak arızalara derhal müdahale ederek kesintinin en kısa sürede giderilmesi için canla başla çalışmaktayız. Ancak bazen zeminin yaşattığı zorluklar, hava şartları, çökmenin sebebiyet vereceği iş kazalarını önlemeye yönelik gayretimiz gibi hususlar, önceden belirlediğimiz çalışma süremizi olumsuz etkiliyor ve kesinti sürelerinin uzamasına sebebiyet veriyor. Kesinti nedeniyle yaşanan sıkıntılar için özür diler, saygıdeğer İstanbulluların bilgilerine sunarız."