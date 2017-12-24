Muhtarlarda silah harcı sevinci

Muhtarlar, OHAL kapsamında hazırlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile en az bir dönem köy veya mahalle muhtarlığı yaptıktan sonra görevleri sona erenlerin, uygun niteliklere sahip olmaları halinde silah taşımaya devam edebilmesi ve harçtan muaf tutulması kararını sevinçle karşıladı.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapıldığını, bu düzenlemeler arasında muhtarlarla ilgili de bir maddenin yer aldığını söyledi.

Akdeniz, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4'üncü maddesiyle 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'da değişikliğe gidildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Buna göre en az bir dönem muhtarlık yapmış kişilerden alınan silah ruhsatı harçları kaldırıldı. Bugün yapılan bu değişiklik muhtarlarımız açısından oldukça olumlu bir karar. Daha önce 5 yıl boyunca görev yapan muhtarlarımız bu süre içerisinde taşıdıkları silah için harç bedeli ödemiyordu ancak muhtarlık görevinin sona ermesinin ardından her vatandaş gibi silah taşımaya devam etmeleri durumunda silah harç bedelini ödeme mecburiyetindeydi. Artık bir dönem muhtarlık yapmış arkadaşımız bu görevi sona erdikten sonra silah harç bedeli ödemek zorunda kalmayacak."

Muhtarların özlük haklarının iyileştirilmesi noktasında konfederasyon olarak ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Akdeniz, "Daha önce de muhtarlarımızın özlük hakları konusunda düzenlemeye gidilmişti. Bunlardan birisi ödeneklerinin asgari ücret seviyesine çekilmesi, diğeri ise sosyal güvencesi olmayan muhtarlarımızın Bağkur borçlarının devlet tarafından ödenmesiydi. Çok şükür bu iki düzenleme hayata geçti. Son talebimiz de silah harç bedelleriyle ilgiliydi. Bu talebimiz de yerine getirildi." diye konuştu.

Akdeniz, karardan dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Bunun dışında tüm muhtarlarımız adına Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve Muhtarlar Daire Başkanımız Sayın Şefik Aygöl'e teşekkür ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun." ifadesini kullandı.